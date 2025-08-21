Верховний Суд роз’яснив умови припинення виплат грошової допомоги ВПО

Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду розглянув справу щодо припинення виплат допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам через перебування за кордоном.
Деталі справи
Як вказує П'ятий апеляційний адміністративний суд, позивачка звернулась до суду у звʼязку із припиненням допомоги на проживання внаслідок перебування за кордоном України понад 30 календарних днів підряд. На її думку, період перебування за кордоном України з 11 червня 2023 року до 15 липня 2023 року не може бути враховано, оскільки у цей період часу законодавством України не передбачалося припинення допомоги на проживання з такої підстави, однак відповідач протиправно врахував цей період та припинив виплату допомоги на проживання внутрішньо перемішеній особі.
ВС погодився з позицією судів попередніх інстанцій і наголосив: виплати з 1 серпня 2023 року не продовжуються за одночасного існування двох умов:
Ці правила закріплені постановою Кабміну №709 від 11 липня 2023 року, яка набула чинності 15 липня 2023-го. У постанові порядок № 332 викладено в новій редакції.
Відповідно до постанови ВПО, які за результатами перевірки станом на 15 липня 2023 року перебували за кордоном понад 30 календарних днів підряд та не повернулися в Україну станом на 1 серпня цього ж року, виплата допомоги не продовжується.
Тобто навіть у випадку перебування внутрішньо переміщеної особи за кордоном понад 30 календарних днів підряд станом на 15 липня, проте її повернення в Україну до 1 серпня, виплата допомоги на проживання такій особі мала бути автоматично продовжена з 1 серпня.
В рамках цієї справи позивачці припинено виплату допомоги на підставі саме вказаних положень постанови №709.
Постанова КАС ВС від 24 березня 2025 року у справі №120/4864/24.
