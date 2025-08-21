Верховний Суд роз’яснив умови припинення виплат грошової допомоги ВПО

Верховний Суд пояснив правила припинення допомоги внутрішньо переміщеним особам.

Джерело фото: TRIBUN.COM.UA

Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду розглянув справу щодо припинення виплат допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам через перебування за кордоном.

Деталі справи

Як вказує П'ятий апеляційний адміністративний суд, позивачка звернулась до суду у звʼязку із припиненням допомоги на проживання внаслідок перебування за кордоном України понад 30 календарних днів підряд. На її думку, період перебування за кордоном України з 11 червня 2023 року до 15 липня 2023 року не може бути враховано, оскільки у цей період часу законодавством України не передбачалося припинення допомоги на проживання з такої підстави, однак відповідач протиправно врахував цей період та припинив виплату допомоги на проживання внутрішньо перемішеній особі.

ВС погодився з позицією судів попередніх інстанцій і наголосив: виплати з 1 серпня 2023 року не продовжуються за одночасного існування двох умов:

перебування ВПО за кордоном понад 30 днів підряд станом на 15 липня 2023 року;

відсутність повернення в Україну станом на 1 серпня 2023 року.

Ці правила закріплені постановою Кабміну №709 від 11 липня 2023 року, яка набула чинності 15 липня 2023-го. У постанові порядок № 332 викладено в новій редакції.

Відповідно до постанови ВПО, які за результатами перевірки станом на 15 липня 2023 року перебували за кордоном понад 30 календарних днів підряд та не повернулися в Україну станом на 1 серпня цього ж року, виплата допомоги не продовжується.

Тобто навіть у випадку перебування внутрішньо переміщеної особи за кордоном понад 30 календарних днів підряд станом на 15 липня, проте її повернення в Україну до 1 серпня, виплата допомоги на проживання такій особі мала бути автоматично продовжена з 1 серпня.

В рамках цієї справи позивачці припинено виплату допомоги на підставі саме вказаних положень постанови №709.

Постанова КАС ВС від 24 березня 2025 року у справі №120/4864/24.

