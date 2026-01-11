  1. В Україні

Сніг на заході, морози на півночі та центрі – яка погода буде напочатку тижня

23:30, 11 січня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
В Україні прогнозують невеликий сніг на заході та сильні морози на більшості території.
Сніг на заході, морози на півночі та центрі – яка погода буде напочатку тижня
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У понеділок, 12 січня, у більшості західних областей та Вінниччині очікується невеликий сніг, на решті території істотних опадів не передбачається, повідомляє Укргідрометцентр. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер переважно західний та північно-західний, 5–10 м/с.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Температура повітря вночі у північних областях коливатиметься від -15° до -20°, вдень від -10° до -15° морозу. У південних регіонах, Закарпатті та Прикарпатті, вночі -6…-11°, вдень -2…-7°. На решті території вночі -12…-17°, вдень -7…-12° морозу.

У Києві без істотних опадів, на дорогах подекуди ожеледиця. Вітер західний, 5–10 м/с. Температура вночі -17…-19°, вдень -13…-15° морозу. За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, найвища температура вдень 12 січня в Києві була зафіксована у 2005 році (+9,2°), а найнижча вночі – у 1950 році (-26,9°).

У вівторок, 13 січня, істотних опадів по Україні не очікується, лише на заході можливий невеликий сніг. У більшості західних областей, а також у Херсонській, Запорізькій, Дніпропетровській, Полтавській та Харківській областях вночі та вранці місцями туман. На дорогах зберігатиметься ожеледиця. Вітер змінних напрямків, 3–8 м/с.

Температура вночі у північних областях -17…-22°, вдень -10…-15° морозу. У південних областях вночі -8…-13°, вдень -2…-7°, на решті території вночі -12…-17°, вдень -7…-12°, на Прикарпатті та Закарпатті -4…-9° морозу.

У Києві без істотних опадів, на дорогах місцями ожеледиця. Вітер змінних напрямків, 3–8 м/с. Температура вночі -19…-21°, вдень -13…-15° морозу.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Україна погода

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Суд проти країни-агресора: чому виграти справу легше, ніж отримати компенсацію від РФ

Отримати рішення проти РФ легше, ніж реально стягнути кошти: український досвід демонструє складність міжнародного виконання.

Покарання з випробуванням: судова практика у справах про ухилення від мобілізації

Суд у Шахтарському застосував пробацію без звільнення від військового обліку відповідно до практики ВС.

КЦС ВС: суб’єкт права на обліковий запис повинен дбати про збереження його даних для входу у цей запис

Верховний Суд сформулював правовий підхід до визначення відповідальності власника акаунту, з якого було поширено спірну інформацію.

17 млн грн на реалізацію і обов’язковий іспит для держслужбовців: що змінить законопроєкт про українську мову

Проєктом закону пропонується запровадити іспити щодо рівня володіння українською мовою як іноземною.

ТЦК не можуть затримувати громадян: суд скасував мобілізацію чоловіка

Апеляційний адміністративний суд дійшов висновку, що мобілізація чоловіка відбулася з істотними порушеннями законодавства.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]