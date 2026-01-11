Сніг на заході, морози на півночі та центрі – яка погода буде напочатку тижня

В Україні прогнозують невеликий сніг на заході та сильні морози на більшості території.

У понеділок, 12 січня, у більшості західних областей та Вінниччині очікується невеликий сніг, на решті території істотних опадів не передбачається, повідомляє Укргідрометцентр. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер переважно західний та північно-західний, 5–10 м/с.

Температура повітря вночі у північних областях коливатиметься від -15° до -20°, вдень від -10° до -15° морозу. У південних регіонах, Закарпатті та Прикарпатті, вночі -6…-11°, вдень -2…-7°. На решті території вночі -12…-17°, вдень -7…-12° морозу.

У Києві без істотних опадів, на дорогах подекуди ожеледиця. Вітер західний, 5–10 м/с. Температура вночі -17…-19°, вдень -13…-15° морозу. За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, найвища температура вдень 12 січня в Києві була зафіксована у 2005 році (+9,2°), а найнижча вночі – у 1950 році (-26,9°).

У вівторок, 13 січня, істотних опадів по Україні не очікується, лише на заході можливий невеликий сніг. У більшості західних областей, а також у Херсонській, Запорізькій, Дніпропетровській, Полтавській та Харківській областях вночі та вранці місцями туман. На дорогах зберігатиметься ожеледиця. Вітер змінних напрямків, 3–8 м/с.

Температура вночі у північних областях -17…-22°, вдень -10…-15° морозу. У південних областях вночі -8…-13°, вдень -2…-7°, на решті території вночі -12…-17°, вдень -7…-12°, на Прикарпатті та Закарпатті -4…-9° морозу.

У Києві без істотних опадів, на дорогах місцями ожеледиця. Вітер змінних напрямків, 3–8 м/с. Температура вночі -19…-21°, вдень -13…-15° морозу.

