Снег на западе, морозы на севере и в центре – какая погода будет в начале недели

В Украине прогнозируют небольшой снег на западе и сильные морозы на большей части территории.

В понедельник, 12 января, в большинстве западных областей и Винницкой области ожидается небольшой снег, на остальной территории существенных осадков не предвидится, сообщает Укргидрометцентр. На дорогах местами гололедица. Ветер преимущественно западный и северо-западный, 5–10 м/с.

Температура воздуха ночью в северных областях будет колебаться от -15° до -20°, днем от -10° до -15° мороза. В южных регионах, Закарпатье и Прикарпатье, ночью -6...-11°, днем -2...-7°. На остальной территории ночью -12...-17°, днем -7...-12° мороза.

В Киеве без существенных осадков, на дорогах местами гололедица. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью -17...-19°, днем -13...-15° мороза. По данным Центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского, самая высокая температура днем 12 января в Киеве была зафиксирована в 2005 году (+9,2°), а самая низкая ночью - в 1950 году (-26,9°).

Во вторник, 13 января, существенных осадков по Украине не ожидается, только на западе возможен небольшой снег. В большинстве западных областей, а также в Херсонской, Запорожской, Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях ночью и утром местами туман. На дорогах сохранится гололедица. Ветер переменных направлений, 3–8 м/с.

Температура ночью в северных областях -17…-22°, днем -10…-15° мороза. В южных областях ночью -8…-13°, днем -2…-7°, на остальной территории ночью -12…-17°, днем -7…-12°, в Прикарпатье и Закарпатье -4…-9° мороза.

В Киеве без существенных осадков, на дорогах местами гололедица. Ветер переменных направлений, 3–8 м/с. Температура ночью -19…-21°, днем -13…-15° мороза.

