Оприлюднили графіки відключення світла у Києві на 12 січня

21:46, 11 січня 2026
У ДТЕК оприлюднили графік відключень світла на 12 січня у Києві.
У понеділок, 12 січня, у Києві будуть застосовуватися заходи з обмеження споживання електроенергії. Про це повідомила енергетична компанія ДТЕК.

Причиною введення графіків є необхідність збалансувати енергосистему після масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

«Нагадаємо, в частині Печерського, Голосіївського районів та на Лівому березі столиці тривають екстрені відключення. Графіки там не діють», - заявили у компанії.

У ДТЕК додали, що в разі змін, компанія буде оперативно інформувати користувачів.

 

Раніше в Укренерго повідомили, як вимикатимуть світло 12 січня.

Також «Судово-юридична газета» публікувала юридичні аспекти та практичні поради щодо роботу інтеренету під час відключень електроенергії.

Додамо, Кабмін затвердив розроблені Міністерством внутрішніх справ алгоритми реагування на надзвичайні ситуації, що виникають внаслідок ударів по об’єктах паливно-енергетичного комплексу. 

Ще ми писали, що директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко заявляв, що сукупна заборгованість в енергетичному секторі України перевищує 300 млрд гривень, з яких близько 140 млрд гривень становлять борги електроенергетики. 

Ще публікували поради, як організувати харчування та зберігання їжі, коли холодильник вимкнений по декілька годин.

Додамо, співзасновник Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук заявляв, що відключення електроенергії в Україні триватимуть щонайменше до початку березня, оскільки взимку енергосистема не справляється з високим рівнем споживання, зумовленим електроопаленням. Навіть за відсутності нових атак покращення можливе лише після зниження попиту на електроенергію з настанням теплішої погоди. 

Київ відключення світла графіки відключень світла

