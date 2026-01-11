  1. В Украине

Опубликованы графики отключения света в Киеве на 12 января

21:46, 11 января 2026
В ДТЭК опубликовали график отключений света на 12 января в Киеве.
В понедельник, 12 января, в Киеве будут применяться меры по ограничению потребления электроэнергии. Об этом сообщила энергетическая компания ДТЭК.

Причиной введения графиков является необходимость сбалансировать энергосистему после массированных российских ракетно-дроновых атак на энергетические объекты.

«Напомним, в части Печерского, Голосеевского районов и на Левом берегу столицы продолжаются экстренные отключения. Графики там не действуют», - заявили в компании.

В ДТЭК добавили, что в случае изменений компания будет оперативно информировать пользователей.

Ранее в Укрэнерго сообщили, как будут отключать свет 12 января.

Также «Судебно-юридическая газета» публиковала юридические аспекты и практические советы относительно работы интернета во время отключений электроэнергии.

Добавим, Кабмин утвердил разработанные Министерством внутренних дел алгоритмы реагирования на чрезвычайные ситуации, возникающие в результате ударов по объектам топливно-энергетического комплекса. 

Еще мы писали, что директор Центра исследований энергетики Александр Харченко заявлял, что совокупная задолженность в энергетическом секторе Украины превышает 300 млрд гривен, из которых около 140 млрд гривен составляют долги электроэнергетики.

Кроме того, опубликовали несколько советов, как организовать питание и хранение пищи, когда холодильник выключен по нескольку часов.

Напомним, соучредитель Института энергетических стратегий Юрий Корольчук заявлял, что отключения электроэнергии в Украине продлятся как минимум до начала марта, поскольку зимой энергосистема не справляется с высоким уровнем потребления, обусловленным электроотоплением. Даже при отсутствии новых атак улучшение возможно только после снижения спроса на электроэнергию с наступлением более теплой погоды. 

Киев отключение света графики отключений света

