  1. Общество

Как сохранить продукты, когда холодильник не работает при отключении света — полезные советы

23:54, 10 декабря 2025
В холодильной камере продукты остаются безопасными до 4 часов, в полной морозильной камере — 48 часов, в наполовину заполненной — 24 часа.
Как сохранить продукты, когда холодильник не работает при отключении света — полезные советы
Фото: 18000.com.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Центр общественного здоровья Украины дал гражданам несколько советов, как организовать питание и хранение пищи, когда холодильник выключен по нескольку часов.

Там отмечают, что в холодильной камере продукты остаются безопасными до 4 часов, в полной морозилке — 48 часов, в наполовину заполненной — 24 часа. Чтобы сохранить продукты дольше чем 4 часа:

  • поместите в холодильную камеру аккумуляторы холода, бутылки с замороженной водой, подготовленные заранее, — не забудьте повторно заморозить их, когда электроснабжение восстановится;
  • не открывайте холодильник лишний раз — для качественного хранения продуктов температура в холодильнике должна быть +4℃ или ниже, в морозильной камере — не выше -4℃.

«Если у вас есть сомнения относительно свежести пищи, просто выбросьте ее. Никогда не пробуйте сомнительные блюда, чтобы проверить их безопасность», — говорят в ЦОЗ.

Также соблюдайте такие советы:

  • выбрасывайте любую еду с необычным запахом, цветом или текстурой;
  • если на продуктах в морозилке все еще есть кристаллы льда, их можно продолжать хранить в замороженном виде, когда электроснабжение восстановится;
  • если в холодильнике продукты имеют температуру +4℃ или ниже, их можно употреблять.

Сделайте запас продуктов, которые не требуют особых условий хранения (хлебобулочные изделия, консервы, сезонные фрукты и овощи, сухофрукты и т. д.). Отдавайте предпочтение продуктам с низким содержанием соли и сахара: соли должно быть меньше чем 1 г, а сахара — меньше чем 10 г на 100 г продукта.

Кроме того:

  • готовьте порциями на один–два раза, чтобы не хранить блюда долго;
  • покупая продукты, отдавайте предпочтение тем, которые меньше всего теряют качество без холодильника (яйца, молоко длительного хранения в тетрапаках и т. п.);
  • в морозную погоду охлажденные продукты можно хранить также на балконе или веранде;
  • регулярно проверяйте, не истек ли срок годности продуктов, особенно тех, которые имеют короткий срок хранения. Просроченные лучше не употреблять, даже если они пахнут и выглядят нормально, поскольку в таких продуктах уже могут незаметно размножаться опасные микроорганизмы.

 

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

электроэнергия продукты отключение света советы для здоровья графики отключений света

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Кабмин неожиданно изменил правила бронирования: новые сроки, лимиты и основания для аннулирования отсрочек

Правительство ввело новые нормы и ускорило процедуры бронирования для критически важных предприятий.

НКРЭКП выйдет из-под контроля Кабмина и Президента: какие изменения предлагает законопроект 14282

В Украине предлагают изменения в работе Национальной комиссии по вопросам энергетики и коммунальных услуг

КГС ВС нашел исключительную правовую проблему и передал на рассмотрение ВП ВС дело о повышении тарифов и изменении поставщика услуг теплоснабжения

Может ли смена поставщика автоматически повлечь повышение стоимости коммунальных услуг: Решение по этому делу определит судьбу тысяч аналогичных исков

35 тысяч евро за страдания: как война формирует судебную практику компенсации морального вреда

Украинское правосудие выходит за пределы символических сумм, создавая новые подходы к сатисфакции.

Водил в нетрезвом виде: мужчина получил условный срок за невыполнение решения суда

Суд признал мужчину виновным в умышленном невыполнении решения суда о лишении права управления транспортным средством.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]