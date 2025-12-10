Как сохранить продукты, когда холодильник не работает при отключении света — полезные советы
Центр общественного здоровья Украины дал гражданам несколько советов, как организовать питание и хранение пищи, когда холодильник выключен по нескольку часов.
Там отмечают, что в холодильной камере продукты остаются безопасными до 4 часов, в полной морозилке — 48 часов, в наполовину заполненной — 24 часа. Чтобы сохранить продукты дольше чем 4 часа:
- поместите в холодильную камеру аккумуляторы холода, бутылки с замороженной водой, подготовленные заранее, — не забудьте повторно заморозить их, когда электроснабжение восстановится;
- не открывайте холодильник лишний раз — для качественного хранения продуктов температура в холодильнике должна быть +4℃ или ниже, в морозильной камере — не выше -4℃.
«Если у вас есть сомнения относительно свежести пищи, просто выбросьте ее. Никогда не пробуйте сомнительные блюда, чтобы проверить их безопасность», — говорят в ЦОЗ.
Также соблюдайте такие советы:
- выбрасывайте любую еду с необычным запахом, цветом или текстурой;
- если на продуктах в морозилке все еще есть кристаллы льда, их можно продолжать хранить в замороженном виде, когда электроснабжение восстановится;
- если в холодильнике продукты имеют температуру +4℃ или ниже, их можно употреблять.
Сделайте запас продуктов, которые не требуют особых условий хранения (хлебобулочные изделия, консервы, сезонные фрукты и овощи, сухофрукты и т. д.). Отдавайте предпочтение продуктам с низким содержанием соли и сахара: соли должно быть меньше чем 1 г, а сахара — меньше чем 10 г на 100 г продукта.
Кроме того:
- готовьте порциями на один–два раза, чтобы не хранить блюда долго;
- покупая продукты, отдавайте предпочтение тем, которые меньше всего теряют качество без холодильника (яйца, молоко длительного хранения в тетрапаках и т. п.);
- в морозную погоду охлажденные продукты можно хранить также на балконе или веранде;
- регулярно проверяйте, не истек ли срок годности продуктов, особенно тех, которые имеют короткий срок хранения. Просроченные лучше не употреблять, даже если они пахнут и выглядят нормально, поскольку в таких продуктах уже могут незаметно размножаться опасные микроорганизмы.
