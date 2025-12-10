Как сохранить продукты, когда холодильник не работает при отключении света — полезные советы

В холодильной камере продукты остаются безопасными до 4 часов, в полной морозильной камере — 48 часов, в наполовину заполненной — 24 часа.

Фото: 18000.com.ua

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Центр общественного здоровья Украины дал гражданам несколько советов, как организовать питание и хранение пищи, когда холодильник выключен по нескольку часов.

Там отмечают, что в холодильной камере продукты остаются безопасными до 4 часов, в полной морозилке — 48 часов, в наполовину заполненной — 24 часа. Чтобы сохранить продукты дольше чем 4 часа:

поместите в холодильную камеру аккумуляторы холода, бутылки с замороженной водой, подготовленные заранее, — не забудьте повторно заморозить их, когда электроснабжение восстановится;

не открывайте холодильник лишний раз — для качественного хранения продуктов температура в холодильнике должна быть +4℃ или ниже, в морозильной камере — не выше -4℃.

«Если у вас есть сомнения относительно свежести пищи, просто выбросьте ее. Никогда не пробуйте сомнительные блюда, чтобы проверить их безопасность», — говорят в ЦОЗ.

Также соблюдайте такие советы:

выбрасывайте любую еду с необычным запахом, цветом или текстурой;

если на продуктах в морозилке все еще есть кристаллы льда, их можно продолжать хранить в замороженном виде, когда электроснабжение восстановится;

если в холодильнике продукты имеют температуру +4℃ или ниже, их можно употреблять.

Сделайте запас продуктов, которые не требуют особых условий хранения (хлебобулочные изделия, консервы, сезонные фрукты и овощи, сухофрукты и т. д.). Отдавайте предпочтение продуктам с низким содержанием соли и сахара: соли должно быть меньше чем 1 г, а сахара — меньше чем 10 г на 100 г продукта.

Кроме того:

готовьте порциями на один–два раза, чтобы не хранить блюда долго;

покупая продукты, отдавайте предпочтение тем, которые меньше всего теряют качество без холодильника (яйца, молоко длительного хранения в тетрапаках и т. п.);

в морозную погоду охлажденные продукты можно хранить также на балконе или веранде;

регулярно проверяйте, не истек ли срок годности продуктов, особенно тех, которые имеют короткий срок хранения. Просроченные лучше не употреблять, даже если они пахнут и выглядят нормально, поскольку в таких продуктах уже могут незаметно размножаться опасные микроорганизмы.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.