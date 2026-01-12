Як подати заяву до Реєстру волонтерів через ДПС — роз’яснення

У ДПС роз’яснили порядок подання заяви за формою № 1-РВ для включення або внесення змін до Реєстру волонтерів.

Фото: weukraine.tv

Південне міжрегіональне управління ДПС по роботі з ВПП нагадало, як подається заява про включення/внесення змін до реєстру волонтерів антитерористичної операції та/або здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії РФ за ф. № 1-РВ та де на вебпорталі ДПС можна ознайомитися з Реєстром волонтерів.

Механізм включення волонтерів антитерористичної операції та/або здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації (далі – волонтер) до Реєстру волонтерів антитерористичної операції та/або здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації (далі – Реєстр волонтерів), який ДПС веде відповідно до вимог п. 2 прим. 1 розд. VII «Прикінцеві положення» Закону України від 05 липня 2012 року 5073-VI «Про благодійну діяльність та благодійні організації», встановлений Порядком формування та ведення Реєстру волонтерів антитерористичної операції та/або здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 30.10.2014 № 1089, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 19.11.2014 за № 1471/26248 (далі – Порядок № 1089).

Згідно з п. 2.1 розд. ІІ Порядку № 1089 для включення до Реєстру волонтерів фізична особа – благодійник подає до територіального органу ДПС у паперовій або електронній формі Заяву про включення/внесення змін до Реєстру волонтерів антитерористичної операції та/або здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації за формою № 1-РВ (F1308304) (далі – заява) з позначкою «Включення до реєстру» із зазначенням реквізитів рахунків, відкритих у банках на ім’я волонтера, що призначені для здійснення благодійної діяльності, та реєстраційного номера облікової картки платника податків / серії (за наявності) та номера паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті), унікального номера запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності).

Відповідно до п. 2.2 розд. ІІ Порядку № 1089 заяву у паперовій формі фізична особа – благодійник подає особисто, пред’являє документ, що посвідчує особу, або паспорт громадянина України (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган). Іноземці та особи без громадянства пред’являють документ, що підтверджує перебування на території України на законних підставах.

Уповноважена особа (далі – представник) може подати заяву в паперовій формі за умови наявності документа, що посвідчує особу такого представника, та документа, що посвідчує особу довірителя, або його фотокопії (з чітким зображенням), а також довіреності, посвідченої нотаріально, на проведення відповідних дій (після пред’явлення повертається).

Фізична особа – благодійник особисто подає заяву у паперовій формі до будь-якого територіального органу ДПС. Поштою або через представника заява подається до територіального органу ДПС за основним місцем обліку фізичної особи – благодійника.

У разі подання заяви поштою справжність підпису фізичної особи – благодійника на заяві має бути засвідчено нотаріально.

Заяву в електронній формі (F1308304) з дотриманням вимог законів України «Про електронні документи та електронний документообіг», «Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги», «Про особливості надання публічних (електронних публічних) послуг» фізична особа – благодійник може подати, зокрема, засобами Електронного кабінету, що функціонує відповідно до ст. 42 прим. 1 Податкового кодексу України, або за допомогою електронних комунікацій.

На заяву накладається кваліфікований електронний підпис або удосконалений електронний підпис, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису фізичної особи – благодійника.

Порядок та строки розгляду контролюючим органом реєстраційних заяв, поданих в електронній формі, є такими самими, як і для реєстраційних заяв, поданих у паперовій формі.

У разі відсутності підстав для відмови у включенні фізичної особи – благодійника до Реєстру територіальний орган ДПС зобов’язаний протягом одного робочого дня з дня отримання заяви включити таку фізичну особу – благодійника до Реєстру волонтерів (п. 2.4 розд. ІІ Порядку № 1089).

Фізична особа – благодійник має право в електронній формі через Електронний кабінет або за допомогою електронних комунікацій надіслати до ДПС запит про отримання витягу (F1320601), який згідно з п. 1.2 розд. І Порядку № 1089 є документом, що сформований засобами інформаційно-комунікаційної системи ДПС (далі – ІКС ДПС), що містить відомості з Реєстру волонтерів, визначені згідно з п. 1.3 розд. І Порядку № 1089, які є актуальними на дату та час формування витягу, або інформацію про відсутність таких відомостей у Реєстрі волонтерів.

Витяг формується засобами ІКС ДПС і надсилається фізичній особі – благодійнику автоматично за допомогою електронних комунікацій в електронній формі та розміщується в Електронному кабінеті. У витягу зазначається актуальна на дату та час його формування інформація про фізичну особу – благодійника.

Витяг також формується та надсилається фізичній особі – благодійнику у день включення / виключення фізичної особи – благодійника до/з Реєстру волонтерів, у день внесення до Реєстру волонтерів змін щодо волонтера.

Про результати обробки заяви, поданої в електронній формі, фізичній особі – благодійнику направляється інформація засобами Електронного кабінету або за допомогою електронних комунікацій у вигляді витягу чи у вигляді квитанції, що є електронним повідомленням, яке формується у форматі, затвердженому у встановленому законодавством порядку, засобами ІКС ДПС за результатами ідентифікації, обробки електронного документа у разі відмови у включенні такої особи до Реєстру волонтерів.

Згідно з п. 2.5 розд. ІІ Порядку № 1089 у разі включення фізичної особи – благодійника до Реєстру волонтерів на підставі заяви, поданої в паперовій формі, такій особі витяг надсилається листом, а у разі невключення – у листі зазначаються підстава для відмови у включенні фізичної особи – благодійника до Реєстру волонтерів, а також інформація про право повторного подання такою особою заяви.

У разі відмови у включенні фізичної особи – благодійника до Реєстру волонтерів на підставі абзацу п’ятого п. 2.3 розд. ІІ Порядку № 1089, у листі зазначається вичерпна інформація про документи, які відповідно до законодавства підтверджують припинення обставин, що були підставою для виключення фізичної особи – благодійника з Реєстру волонтерів.

ДПС відповідно до п. 1.3 розд. І Порядку № 1089 створює та адмініструє Реєстр волонтерів в електронній формі.

Водночас в період дії воєнного стану тимчасово обмежено доступ третіх осіб до Реєстру волонтерів відповідно до п.п. 4 п. 1 постанови Кабінету Міністрів України від 12 березня 2022 року № 263 «Деякі питання забезпечення функціонування інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних систем, публічних електронних реєстрів в умовах воєнного стану».

