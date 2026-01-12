Как подать заявление в Реестр волонтеров через ГНС — разъяснение

В ГНС разъяснили порядок подачи заявления по форме № 1-РВ для включения или внесения изменений в Реестр волонтеров.

Фото: weukraine.tv

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Южное межрегиональное управление ГНС по работе с крупными налогоплательщиками напомнило, как подается заявление о включении/внесении изменений в Реестр волонтеров антитеррористической операции и/или осуществления мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отражению и сдерживанию вооруженной агрессии РФ по ф. № 1-РВ и где на веб-портале ГНС можно ознакомиться с Реестром волонтеров.

Механизм включения волонтеров антитеррористической операции и/или осуществления мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации (далее — волонтер) в Реестр волонтеров антитеррористической операции и/или осуществления мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации (далее — Реестр волонтеров), который ГНС ведет в соответствии с требованиями п. 2 прим. 1 разд. VII «Заключительные положения» Закона Украины от 05 июля 2012 года № 5073-VI «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях», установлен Порядком формирования и ведения Реестра волонтеров антитеррористической операции и/или осуществления мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации, утвержденным приказом Министерства финансов Украины от 30.10.2014 № 1089, зарегистрированным в Министерстве юстиции Украины 19.11.2014 за № 1471/26248 (далее — Порядок № 1089).

Согласно п. 2.1 разд. II Порядка № 1089 для включения в Реестр волонтеров физическое лицо — благотворитель подает в территориальный орган ГНС в бумажной или электронной форме Заявление о включении/внесении изменений в Реестр волонтеров антитеррористической операции и/или осуществления мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации по форме № 1-РВ (F1308304) (далее — заявление) с отметкой «Включение в реестр» с указанием реквизитов счетов, открытых в банках на имя волонтера, предназначенных для осуществления благотворительной деятельности, и регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика / серии (при наличии) и номера паспорта (для физических лиц, которые по своим религиозным убеждениям отказались от принятия регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика, уведомили об этом соответствующий контролирующий орган и имеют отметку в паспорте), уникального номера записи в Едином государственном демографическом реестре (при наличии).

В соответствии с п. 2.2 разд. II Порядка № 1089 заявление в бумажной форме физическое лицо — благотворитель подает лично, предъявляет документ, удостоверяющий личность, либо паспорт гражданина Украины (для физических лиц, которые по своим религиозным убеждениям отказались от принятия регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика и уведомили об этом соответствующий контролирующий орган). Иностранцы и лица без гражданства предъявляют документ, подтверждающий пребывание на территории Украины на законных основаниях.

Уполномоченное лицо (далее — представитель) может подать заявление в бумажной форме при наличии документа, удостоверяющего личность такого представителя, и документа, удостоверяющего личность доверителя, либо его фотокопии (с четким изображением), а также нотариально удостоверенной доверенности на совершение соответствующих действий (после предъявления возвращается).

Физическое лицо — благотворитель лично подает заявление в бумажной форме в любой территориальный орган ГНС. По почте или через представителя заявление подается в территориальный орган ГНС по основному месту учета физического лица — благотворителя.

В случае подачи заявления по почте подлинность подписи физического лица — благотворителя на заявлении должна быть нотариально удостоверена.

Заявление в электронной форме (F1308304) с соблюдением требований законов Украины «Об электронных документах и электронном документообороте», «Об электронной идентификации и электронных доверительных услугах», «Об особенностях предоставления публичных (электронных публичных) услуг» физическое лицо — благотворитель может подать, в частности, средствами Электронного кабинета, функционирующего в соответствии со ст. 42 прим. 1 Налогового кодекса Украины, либо с помощью электронных коммуникаций.

На заявление накладывается квалифицированная электронная подпись либо усовершенствованная электронная подпись, основанная на квалифицированном сертификате электронной подписи физического лица — благотворителя.

Порядок и сроки рассмотрения контролирующим органом регистрационных заявлений, поданных в электронной форме, являются такими же, как и для регистрационных заявлений, поданных в бумажной форме.

В случае отсутствия оснований для отказа во включении физического лица — благотворителя в Реестр территориальный орган ГНС обязан в течение одного рабочего дня со дня получения заявления включить такое физическое лицо — благотворителя в Реестр волонтеров (п. 2.4 разд. II Порядка № 1089).

Физическое лицо — благотворитель имеет право в электронной форме через Электронный кабинет или с помощью электронных коммуникаций направить в ГНС запрос о получении выписки (F1320601), которая согласно п. 1.2 разд. I Порядка № 1089 является документом, сформированным средствами информационно-коммуникационной системы ГНС (далее — ИКС ГНС), содержащим сведения из Реестра волонтеров, определенные согласно п. 1.3 разд. I Порядка № 1089, актуальные на дату и время формирования выписки, либо информацию об отсутствии таких сведений в Реестре волонтеров.

Выписка формируется средствами ИКС ГНС и направляется физическому лицу — благотворителю автоматически с помощью электронных коммуникаций в электронной форме и размещается в Электронном кабинете. В выписке указывается актуальная на дату и время ее формирования информация о физическом лице — благотворителе.

Выписка также формируется и направляется физическому лицу — благотворителю в день включения / исключения физического лица — благотворителя в/из Реестра волонтеров, в день внесения в Реестр волонтеров изменений относительно волонтера.

О результатах обработки заявления, поданного в электронной форме, физическому лицу — благотворителю направляется информация средствами Электронного кабинета либо с помощью электронных коммуникаций в виде выписки либо в виде квитанции, которая является электронным уведомлением, формируемым в формате, утвержденном в установленном законодательством порядке, средствами ИКС ГНС по результатам идентификации, обработки электронного документа в случае отказа во включении такого лица в Реестр волонтеров.

Согласно п. 2.5 разд. II Порядка № 1089 в случае включения физического лица — благотворителя в Реестр волонтеров на основании заявления, поданного в бумажной форме, такому лицу выписка направляется письмом, а в случае невключения — в письме указываются основания для отказа во включении физического лица — благотворителя в Реестр волонтеров, а также информация о праве повторной подачи таким лицом заявления.

В случае отказа во включении физического лица — благотворителя в Реестр волонтеров на основании абзаца пятого п. 2.3 разд. II Порядка № 1089, в письме указывается исчерпывающая информация о документах, которые в соответствии с законодательством подтверждают прекращение обстоятельств, являвшихся основанием для исключения физического лица — благотворителя из Реестра волонтеров.

ГНС в соответствии с п. 1.3 разд. I Порядка № 1089 создает и администрирует Реестр волонтеров в электронной форме.

В то же время в период действия военного положения временно ограничен доступ третьих лиц к Реестру волонтеров в соответствии с п.п. 4 п. 1 постановления Кабинета Министров Украины от 12 марта 2022 года № 263 «Некоторые вопросы обеспечения функционирования информационно-коммуникационных систем, электронных коммуникационных систем, публичных электронных реестров в условиях военного положения».

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.