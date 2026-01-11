  1. В Україні

Як не стати жертвою ворожих маніпуляцій – правила інформаційної гігієни

23:59, 11 січня 2026
Критичне осмислення та перевірка джерел допоможуть уникнути ворожих провокацій у соцмережах.
Як не стати жертвою ворожих маніпуляцій – правила інформаційної гігієни
Полтавський обласний ТЦК та СП закликав громадян дотримуватися інформаційної гігієни, щоб не стати інструментом у руках ворога.

«Інформаційна гігієна – це комплекс навичок та правил, спрямованих на захист психічного та фізичного здоров'я від негативного впливу маніпуляцій, фейків та шкідливого контенту шляхом критичного осмислення та перевірки інформації, а також відповідального її поширення», – зазначили в ТЦК.

У умовах гібридної війни росіяни використовують інформацію як зброю, зокрема техніки «культивування гніву», щоб провокувати емоційні реакції, які переростають у онлайн-обурення та проявляються у словесному насильстві чи фізичних актах залякування. Ворог атакує українців фейками, ботами та ШІ, намагаючись посіяти паніку, розколоти суспільство та послабити опір Сил оборони через зрив мобілізаційних процесів.

Щоб не стати учасником ворожих інфоатак, Полтавський ТЦК рекомендує:

  • Брати інформацію лише з офіційних джерел, ігноруючи анонімні канали.
  • Контролювати емоції: повідомлення, що викликають сильний емоційний відгук, часто створені саме з цією метою.
  • Уникати чуток і хейту, спиратися лише на підтверджені факти.
  • Мислити критично, перевіряти важливу інформацію в кількох офіційних джерелах.
  • Не вступати в онлайн-суперечки з незнайомцями, адже частина профілів у соцмережах керується ШІ та маскується під реальних людей, щоб вивести на емоції.

війна ТЦК

