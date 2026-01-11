  1. В Украине

Как не стать жертвой вражеских манипуляций – правила информационной гигиены

23:59, 11 января 2026
Критическое осмысление и проверка источников помогут избежать вражеских провокаций в соцсетях.
Как не стать жертвой вражеских манипуляций – правила информационной гигиены
Полтавский областной ТЦК и СП призвал граждан соблюдать информационную гигиену, чтобы не стать инструментом в руках врага.

«Информационная гигиена – это комплекс навыков и правил, направленных на защиту психического и физического здоровья от негативного влияния манипуляций, фейков и вредоносного контента путем критического осмысления и проверки информации, а также ответственного ее распространения», – отметили в ТЦК.

В условиях гибридной войны россияне используют информацию как оружие, в частности технику «культивирования гнева», чтобы провоцировать эмоциональные реакции, которые перерастают в онлайн-возмущение и проявляются в словесном насилии или физических актах запугивания. Враг атакует украинцев фейками, ботами и ИИ, пытаясь посеять панику, расколоть общество и ослабить сопротивление Сил обороны через срыв мобилизационных процессов.

Чтобы не стать участником вражеских инфоатак, Полтавский ТЦК рекомендует:

  • Получать информацию только из официальных источников, игнорируя анонимные каналы.
  • Контролировать эмоции: сообщения, вызывающие сильный эмоциональный отклик, часто созданы именно с этой целью.
  • Избегать слухов и хейта, опираться только на подтвержденные факты.
  • Мыслить критически, проверять важную информацию в нескольких официальных источниках.
  • Не вступайте в онлайн-споры с незнакомцами, ведь часть профилей в соцсетях управляется ИИ и маскируется под реальных людей, чтобы вывести вас из себя.

война ТЦК

