На Франківщині іноземець на честь одруження друзів запустив салют – поліція відкрила кримінальне провадження

10:53, 11 січня 2026
Поліція відкрила справу за хуліганство після того, як іноземець запустив салют під час святкування весілля.
Фото: Поліція Івано-Франківщини
У селі Поляниця на Івано-Франківщині поліція відкрила кримінальне провадження за фактом хуліганства після того, як чоловік запустив салют.

За даними поліції, 10 січня ввечері правоохоронці виявили у соціальних мережах відео запуску піротехніки. На місце події оперативно виїхали патрульні та слідчо-оперативна група, обстежили територію та вилучили речові докази.

Особу порушника встановили протягом години. Ним виявився іноземець, 1984 року народження. Чоловік пояснив слідчим, що салют він запустив на честь одруження друзів під час спільного відпочинку.

За фактом інциденту розпочато кримінальне провадження за частиною 1 статті 296 Кримінального кодексу України (хуліганство). Поліція нагадує, що під час дії воєнного стану використання піротехнічних виробів, включно з салютами та феєрверками, заборонене.

поліція Івано-Франківськ кримінальна справа

