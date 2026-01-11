  1. Видео
В Франковской области иностранец в честь свадьбы друзей запустил салют – полиция открыла уголовное производство

10:53, 11 января 2026
Полиция открыла дело за хулиганство после того, как иностранец запустил салют во время празднования свадьбы.
Фото: Полиция Ивано-Франковской области
В селе Поляница на Ивано-Франковщине полиция открыла уголовное производство по факту хулиганства после того, как мужчина запустил салют.

По данным полиции, 10 января вечером правоохранители обнаружили в социальных сетях видео запуска пиротехники. На место происшествия оперативно выехали патрульные и следственно-оперативная группа, обследовали территорию и изъяли вещественные доказательства.

Личность нарушителя установили в течение часа. Им оказался иностранец, 1984 года рождения. Мужчина объяснил следователям, что салют он запустил в честь женитьбы друзей во время совместного отдыха.

По факту инцидента начато уголовное производство по части 1 статьи 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). Полиция напоминает, что во время действия военного положения использование пиротехнических изделий, включая салюты и фейерверки, запрещено.

