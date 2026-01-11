Як ветеранам отримати безоплатну медичну допомогу – покрокова інструкція

Програма розширеної медичної підтримки для ветеранів продовжує діяти на рівні первинної та стаціонарної допомоги.

Ветеранам і ветеранкам під час звернення до лікаря необхідно одразу повідомляти про свій статус учасника бойових дій. На цьому наголосили у Полтавському обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки.

Там нагадали, що минулого року Міністерство у справах ветеранів спільно з Міністерством охорони здоров’я України та Національною службою здоров’я України запустили програму розширеної медичної підтримки для ветеранів і ветеранок на рівні первинної медичної допомоги.

У межах цієї програми ветеранська спільнота отримала доступ до розширеного переліку безоплатних медичних послуг. Протягом року ними скористалися майже 19 тисяч ветеранів і ветеранок.

У ТЦК зазначили, що у 2026 році програма продовжує діяти. Повідомлення лікаря про ветеранський статус дозволяє медичному фахівцю врахувати бойовий досвід, поранення, травми та вплив стресу, а також скерувати пацієнта на послуги, які оплачуються державою в межах Програми медичних гарантій.

На первинному рівні ветеранам безоплатно надають персоналізований план медичної допомоги з урахуванням факторів ризику, обстеження станів, пов’язаних із наслідками війни, зокрема черепно-мозкових травм і посттравматичного стресового розладу, індивідуальні та групові психологічні консультації, когнітивно-поведінкову терапію, лікування бойових травм і хронічних захворювань. Також доступні консультації профільних спеціалістів, зокрема невролога, ортопеда-травматолога, кардіолога, реабілітація після поранень, операцій або тривалих хвороб, а також лікування захворювань опорно-рухового апарату.

У межах Програми медичних гарантій передбачене й стаціонарне лікування, зокрема за напрямами кардіології, неврології, інфекційних захворювань, пульмонології та гастроентерології.

Під час перебування у стаціонарі безоплатно надаються лабораторні аналізи, інструментальна діагностика, знеболення, лікарські засоби з Національного переліку та закуплені Міністерством охорони здоров’я, інтенсивна терапія та харчування.

Щоб скористатися послугами, ветерану або ветеранці необхідно під час візиту повідомити лікаря про свій статус, отримати направлення або консультацію та пройти лікування чи реабілітацію у закладі охорони здоров’я, який має договір з НСЗУ.

