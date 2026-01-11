  1. В Україні

Як ветеранам отримати безоплатну медичну допомогу – покрокова інструкція

22:00, 11 січня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Програма розширеної медичної підтримки для ветеранів продовжує діяти на рівні первинної та стаціонарної допомоги.
Як ветеранам отримати безоплатну медичну допомогу – покрокова інструкція
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Ветеранам і ветеранкам під час звернення до лікаря необхідно одразу повідомляти про свій статус учасника бойових дій. На цьому наголосили у Полтавському обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Там нагадали, що минулого року Міністерство у справах ветеранів спільно з Міністерством охорони здоров’я України та Національною службою здоров’я України запустили програму розширеної медичної підтримки для ветеранів і ветеранок на рівні первинної медичної допомоги.

У межах цієї програми ветеранська спільнота отримала доступ до розширеного переліку безоплатних медичних послуг. Протягом року ними скористалися майже 19 тисяч ветеранів і ветеранок.

У ТЦК зазначили, що у 2026 році програма продовжує діяти. Повідомлення лікаря про ветеранський статус дозволяє медичному фахівцю врахувати бойовий досвід, поранення, травми та вплив стресу, а також скерувати пацієнта на послуги, які оплачуються державою в межах Програми медичних гарантій.

На первинному рівні ветеранам безоплатно надають персоналізований план медичної допомоги з урахуванням факторів ризику, обстеження станів, пов’язаних із наслідками війни, зокрема черепно-мозкових травм і посттравматичного стресового розладу, індивідуальні та групові психологічні консультації, когнітивно-поведінкову терапію, лікування бойових травм і хронічних захворювань. Також доступні консультації профільних спеціалістів, зокрема невролога, ортопеда-травматолога, кардіолога, реабілітація після поранень, операцій або тривалих хвороб, а також лікування захворювань опорно-рухового апарату.

У межах Програми медичних гарантій передбачене й стаціонарне лікування, зокрема за напрямами кардіології, неврології, інфекційних захворювань, пульмонології та гастроентерології.

Під час перебування у стаціонарі безоплатно надаються лабораторні аналізи, інструментальна діагностика, знеболення, лікарські засоби з Національного переліку та закуплені Міністерством охорони здоров’я, інтенсивна терапія та харчування.

Щоб скористатися послугами, ветерану або ветеранці необхідно під час візиту повідомити лікаря про свій статус, отримати направлення або консультацію та пройти лікування чи реабілітацію у закладі охорони здоров’я, який має договір з НСЗУ.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

військові ветерани ТЦК медицина

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Суд проти країни-агресора: чому виграти справу легше, ніж отримати компенсацію від РФ

Отримати рішення проти РФ легше, ніж реально стягнути кошти: український досвід демонструє складність міжнародного виконання.

Покарання з випробуванням: судова практика у справах про ухилення від мобілізації

Суд у Шахтарському застосував пробацію без звільнення від військового обліку відповідно до практики ВС.

КЦС ВС: суб’єкт права на обліковий запис повинен дбати про збереження його даних для входу у цей запис

Верховний Суд сформулював правовий підхід до визначення відповідальності власника акаунту, з якого було поширено спірну інформацію.

17 млн грн на реалізацію і обов’язковий іспит для держслужбовців: що змінить законопроєкт про українську мову

Проєктом закону пропонується запровадити іспити щодо рівня володіння українською мовою як іноземною.

ТЦК не можуть затримувати громадян: суд скасував мобілізацію чоловіка

Апеляційний адміністративний суд дійшов висновку, що мобілізація чоловіка відбулася з істотними порушеннями законодавства.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]