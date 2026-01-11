  1. В Украине

Как ветеранам получить бесплатную медицинскую помощь – пошаговая инструкция

22:00, 11 января 2026
Программа расширенной медицинской поддержки для ветеранов продолжает действовать на уровне первичной и стационарной помощи.
Как ветеранам получить бесплатную медицинскую помощь – пошаговая инструкция
Ветеранам и ветеранам при обращении к врачу необходимо сразу сообщать о своем статусе участника боевых действий. Об этом заявили в Полтавском областном территориальном центре комплектования и социальной поддержки.

Там напомнили, что в прошлом году Министерство по делам ветеранов совместно с Министерством здравоохранения Украины и Национальной службой здоровья Украины запустили программу расширенной медицинской поддержки для ветеранов и ветеранок на уровне первичной медицинской помощи.

В рамках этой программы ветеранское сообщество получило доступ к расширенному перечню бесплатных медицинских услуг. В течение года ими воспользовались почти 19 тысяч ветеранов и ветеранок.

В ТЦК отметили, что в 2026 году программа продолжает действовать. Сообщение врача о ветеранском статусе позволяет медицинскому специалисту учесть боевой опыт, ранения, травмы и влияние стресса, а также направить пациента на услуги, которые оплачиваются государством в рамках Программы медицинских гарантий.

На первичном уровне ветеранам бесплатно предоставляют персонализированный план медицинской помощи с учетом факторов риска, обследования состояний, связанных с последствиями войны, в частности черепно-мозговых травм и посттравматического стрессового расстройства, индивидуальные и групповые психологические консультации, когнитивно-поведенческую терапию, лечение боевых травм и хронических заболеваний. Также доступны консультации профильных специалистов, в частности невролога, ортопеда-травматолога, кардиолога, реабилитация после ранений, операций или длительных болезней, а также лечение заболеваний опорно-двигательного аппарата.

В рамках Программы медицинских гарантий предусмотрено и стационарное лечение, в частности по направлениям кардиологии, неврологии, инфекционных заболеваний, пульмонологии и гастроэнтерологии.

Во время пребывания в стационаре бесплатно предоставляются лабораторные анализы, инструментальная диагностика, обезболивание, лекарственные средства из Национального перечня и закупленные Министерством здравоохранения, интенсивная терапия и питание.

Чтобы воспользоваться услугами, ветерану или ветерану необходимо во время визита сообщить врачу о своем статусе, получить направление или консультацию и пройти лечение или реабилитацию в учреждении здравоохранения, которое имеет договор с НСЗУ.

