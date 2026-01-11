Як отримати компенсацію за корекції рубців для ветеранів – подробиці

З січня ветерани можуть безкоштовно проходити лазерну та пікосекундну терапію для відновлення шкіри після травм і опіків. Держава покриває витрати у медзакладах з ліцензією.

З січня 2026 року в Україні розпочала роботу програма надання послуг з корекції рубцевих змін шкіри після травм та опіків для військових, які захищали і продовжують захищати країну. Про це повідомили в Рівненському обласному ТЦК та СП.

Держава відшкодовуватиме такі послуги всім медзакладам, які мають ліцензію на медичну практику та уклали договір із Міністерством у справах ветеранів.

Програма передбачає:

первинну консультацію та план лікування;

корекцію рубців і повторні огляди перед кожним сеансом;

супровід амбулаторного курсу та консультації через телемедицину;

навчання навичкам самостійного догляду;

клінічну оцінку стану рубця з динамікою змін;

заключну консультацію після завершення курсу з рекомендаціями.

За словами організаторів, такі процедури не лише медичні, а й психологічно важливі для ветеранів, допомагають відновити комфорт у тілі та повернутися до повноцінного життя.

Вартість відшкодування державою:

Лазерна судинна терапія — до 35 827 грн (до 8 сеансів, включно з підготовкою та знеболюванням);

Лазерне шліфування шкіри — до 44 619 грн (до 8 сеансів);

Пікосекундна лазерна терапія — до 36 926 грн (до 6 сеансів).

Перевищення зазначеної вартості не компенсується.

Як стати надавачем послуг:

Ознайомитися з умовами програми на сайті Мінветеранів: mva.gov.ua. Надіслати заяву та документи на [email protected]: підтвердження кваліфікації фахівців та довідку про відсутність державного фінансування за аналогічні послуги. Отримати рішення Мінветеранів із подальшими інструкціями. Підписати договір із Мінветеранів.

