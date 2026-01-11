Як отримати компенсацію за корекції рубців для ветеранів – подробиці
З січня 2026 року в Україні розпочала роботу програма надання послуг з корекції рубцевих змін шкіри після травм та опіків для військових, які захищали і продовжують захищати країну. Про це повідомили в Рівненському обласному ТЦК та СП.
Держава відшкодовуватиме такі послуги всім медзакладам, які мають ліцензію на медичну практику та уклали договір із Міністерством у справах ветеранів.
Програма передбачає:
- первинну консультацію та план лікування;
- корекцію рубців і повторні огляди перед кожним сеансом;
- супровід амбулаторного курсу та консультації через телемедицину;
- навчання навичкам самостійного догляду;
- клінічну оцінку стану рубця з динамікою змін;
- заключну консультацію після завершення курсу з рекомендаціями.
За словами організаторів, такі процедури не лише медичні, а й психологічно важливі для ветеранів, допомагають відновити комфорт у тілі та повернутися до повноцінного життя.
Вартість відшкодування державою:
- Лазерна судинна терапія — до 35 827 грн (до 8 сеансів, включно з підготовкою та знеболюванням);
- Лазерне шліфування шкіри — до 44 619 грн (до 8 сеансів);
- Пікосекундна лазерна терапія — до 36 926 грн (до 6 сеансів).
Перевищення зазначеної вартості не компенсується.
Як стати надавачем послуг:
- Ознайомитися з умовами програми на сайті Мінветеранів: mva.gov.ua.
- Надіслати заяву та документи на [email protected]: підтвердження кваліфікації фахівців та довідку про відсутність державного фінансування за аналогічні послуги.
- Отримати рішення Мінветеранів із подальшими інструкціями.
- Підписати договір із Мінветеранів.
