Як отримати компенсацію за корекції рубців для ветеранів – подробиці

21:42, 11 січня 2026
З січня ветерани можуть безкоштовно проходити лазерну та пікосекундну терапію для відновлення шкіри після травм і опіків. Держава покриває витрати у медзакладах з ліцензією.
З січня 2026 року в Україні розпочала роботу програма надання послуг з корекції рубцевих змін шкіри після травм та опіків для військових, які захищали і продовжують захищати країну. Про це повідомили в Рівненському обласному ТЦК та СП.

Держава відшкодовуватиме такі послуги всім медзакладам, які мають ліцензію на медичну практику та уклали договір із Міністерством у справах ветеранів.

Програма передбачає:

  • первинну консультацію та план лікування;
  • корекцію рубців і повторні огляди перед кожним сеансом;
  • супровід амбулаторного курсу та консультації через телемедицину;
  • навчання навичкам самостійного догляду;
  • клінічну оцінку стану рубця з динамікою змін;
  • заключну консультацію після завершення курсу з рекомендаціями.

За словами організаторів, такі процедури не лише медичні, а й психологічно важливі для ветеранів, допомагають відновити комфорт у тілі та повернутися до повноцінного життя.

Вартість відшкодування державою:

  • Лазерна судинна терапія — до 35 827 грн (до 8 сеансів, включно з підготовкою та знеболюванням);
  • Лазерне шліфування шкіри — до 44 619 грн (до 8 сеансів);
  • Пікосекундна лазерна терапія — до 36 926 грн (до 6 сеансів).

Перевищення зазначеної вартості не компенсується.

Як стати надавачем послуг:

  1. Ознайомитися з умовами програми на сайті Мінветеранів: mva.gov.ua.
  2. Надіслати заяву та документи на [email protected]: підтвердження кваліфікації фахівців та довідку про відсутність державного фінансування за аналогічні послуги.
  3. Отримати рішення Мінветеранів із подальшими інструкціями.
  4. Підписати договір із Мінветеранів.

