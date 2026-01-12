Як отримати довідки ОК-5 та ОК-7 — покрокова інструкція

Отримати довідки ОК-5 та ОК-7 можна кількома способами.

Головне управління Пенсійного фонду України в Дніпропетровській області нагадало, як отримати довідки ОК-5 та ОК-7.

У цих довідках містяться індивідуальні відомості про застраховану особу з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Отримати довідки ОК-5 та ОК-7 можна кількома способами: безпосередньо у будь-якому сервісному центрі Пенсійного фонду України, пред’явивши паспорт та довідку про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (ідентифікаційний код) чи онлайн — на порталі Дія чи у мобільному застосунку Дія або через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України, або у мобільному застосунку “Пенсійний фонд”.

