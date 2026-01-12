  1. В Украине

Как получить справки ОК-5 и ОК-7 — пошаговая инструкция

07:18, 12 января 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Получить справки ОК-5 и ОК-7 можно несколькими способами.
Как получить справки ОК-5 и ОК-7 — пошаговая инструкция
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Главное управление Пенсионного фонда Украины в Днепропетровской области напомнило, как получить справки ОК-5 и ОК-7.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

В этих справках содержатся индивидуальные сведения о застрахованном лице из реестра застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования.

Получить справки ОК-5 и ОК-7 можно несколькими способами: непосредственно в любом сервисном центре Пенсионного фонда Украины, предъявив паспорт и справку о присвоении регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика (идентификационный код), либо онлайн — на портале «Дія», в мобильном приложении «Дія», через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины или в мобильном приложении «Пенсионный фонд».

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Пенсионный фонд справка ОК-7

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Суд против страны-агрессора: почему выиграть дело легче, чем получить компенсацию от РФ

Получить решение против РФ легче, чем реально взыскать средства: украинский опыт демонстрирует сложность международного исполнения.

Наказание с испытательным сроком: судебная практика по делам об уклонении от мобилизации

Суд в Шахтерске применил пробацию без освобождения от воинского учета в соответствии с практикой ВС.

КГС ВС: субъект права на учетную запись должен заботиться о сохранности данных для входа в эту запись

Верховный Суд сформулировал правовой подход к определению ответственности владельца аккаунта, с которого была распространена спорная информация.

17 млн грн на реализацию и обязательный экзамен для госслужащих: что изменит законопроект об украинском языке

Проектом закона предлагается ввести экзамены по определению уровня владения украинским языком как иностранным.

ТЦК не вправе задерживать граждан: суд отменил мобилизацию мужчины

Апелляционный административный суд пришёл к выводу, что мобилизация мужчины была проведена с существенными нарушениями законодательства.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]