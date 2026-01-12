Как получить справки ОК-5 и ОК-7 — пошаговая инструкция

Получить справки ОК-5 и ОК-7 можно несколькими способами.

Главное управление Пенсионного фонда Украины в Днепропетровской области напомнило, как получить справки ОК-5 и ОК-7.

В этих справках содержатся индивидуальные сведения о застрахованном лице из реестра застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования.

Получить справки ОК-5 и ОК-7 можно несколькими способами: непосредственно в любом сервисном центре Пенсионного фонда Украины, предъявив паспорт и справку о присвоении регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика (идентификационный код), либо онлайн — на портале «Дія», в мобильном приложении «Дія», через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины или в мобильном приложении «Пенсионный фонд».

