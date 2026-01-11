  1. У світі

У Пуерто-Рико ненароджених дітей юридично визнали суб’єктами права з моменту зачаття

22:59, 11 січня 2026
Закон передбачає захист інтересів плоду, але залишає права жінки щодо вагітності незмінними.
У Пуерто-Рико ненароджених дітей юридично визнали суб’єктами права з моменту зачаття
Фото: Aleteia
У Пуерто-Рико, що у США, ненароджені діти відтепер юридично визнаються суб’єктами права з моменту зачаття. Відповідний закон підписала губернаторка території, повідомляє Aleteia.

Документ закріплює, що «кожна людська істота є фізичною особою, включно із зачатою дитиною на будь-якій стадії вагітності в утробі матері». Ненароджені діти стають суб’єктами права, проте їхні спадкові права здійснюватимуться лише після народження. Представляти інтереси плоду буде особа, яка робитиме це й після народження, або законний представник чи опікун, призначений судом.

Закон також дозволяє батькам вимагати захисту від страхових компаній, подавати позови проти медзакладів у справах про шкоду здоров’ю, отримувати пожертви та майнові права й посилатися на трудові права від імені ненародженої дитини. Крім того, напад на вагітну жінку, унаслідок якого помирає дитина, можуть класифікувати як умисне вбивство першого ступеня.

Антиабортні активістські організації позитивно відреагували на прийняття закону, тоді як правозахисники застерегли про його можливий вплив на права жінок. Водночас у документі зазначено, що «права, визнані за ненародженою дитиною, не зменшують повноважень вагітної жінки ухвалювати рішення щодо своєї вагітності відповідно до закону».

В Пуерто-Рико аборт дозволено для збереження здоров’я матері, без встановлених законодавчих обмежень щодо терміну його проведення.

Місцеві журналісти зазначають, що подібні закони в інших штатах США призводили до криміналізації медичних надзвичайних ситуацій, відмови в необхідній медичній допомозі та посилення державного нагляду за вагітними. Віцепрезидентка Колегії адвокатів Пуерто-Рико Яніра Рейєс Ґіль додала, що такі закони можуть спричинити відмову у лікуванні вагітних, наприклад, онкохворим жінкам можуть відмовляти в хіміотерапії через прагнення «захистити» плід.

США діти право

