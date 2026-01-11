В Пуэрто-Рико нерожденных детей юридически признали субъектами права с момента зачатия

Закон предусматривает защиту интересов плода, но оставляет права женщины в отношении беременности неизменными.

В Пуэрто-Рико, что в США, нерожденные дети отныне юридически признаются субъектами права с момента зачатия. Соответствующий закон подписала губернатор территории, сообщает Aleteia.

Документ закрепляет, что «каждое человеческое существо является физическим лицом, включая зачатого ребенка на любой стадии беременности в утробе матери». Нерожденные дети становятся субъектами права, однако их наследственные права будут осуществляться только после рождения. Представлять интересы плода будет лицо, которое будет делать это и после рождения, или законный представитель или опекун, назначенный судом.

Закон также позволяет родителям требовать защиты от страховых компаний, подавать иски против медучреждений по делам о вреде здоровью, получать пожертвования и имущественные права и ссылаться на трудовые права от имени нерожденного ребенка. Кроме того, нападение на беременную женщину, в результате которого умирает ребенок, может быть классифицировано как умышленное убийство первой степени.

Антиабортные активистские организации положительно отреагировали на принятие закона, в то время как правозащитники предупредили о его возможном влиянии на права женщин. В то же время в документе указано, что «права, признанные за нерожденным ребенком, не уменьшают полномочий беременной женщины принимать решения относительно своей беременности в соответствии с законом».

В Пуэрто-Рико аборт разрешен для сохранения здоровья матери, без установленных законодательных ограничений по сроку его проведения.

Местные журналисты отмечают, что подобные законы в других штатах США приводили к криминализации медицинских чрезвычайных ситуаций, отказу в необходимой медицинской помощи и усилению государственного надзора за беременными. Вице-президент Коллегии адвокатов Пуэрто-Рико Янира Рейес Гиль добавила, что такие законы могут привести к отказу в лечении беременных, например, онкобольным женщинам могут отказывать в химиотерапии из-за стремления «защитить» плод.

