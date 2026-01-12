Трамп не виключив удару по Ірану для підтримки протестувальників

Дональд Трамп не виключає можливий силовий сценарій щодо Ірану.

Фото: Getty Images

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати розглядають «дуже жорсткі» варіанти дій щодо Ірану на тлі масових протестів і загибелі їхніх учасників, зокрема не виключає застосування сили, пише Reuters.

Відповідаючи на запитання журналістів про можливий силовий сценарій, американський лідер сказав: «Ми розглядаємо таку можливість».

Раніше спікер іранського парламенту Мохаммад-Багер Галібаф заявляв, що у разі удару з боку США або Ізраїлю законними цілями для Тегерана стануть ізраїльські об'єкти, а також американські військові бази, центри та кораблі в регіоні.

Коментуючи ці слова, Трамп заявив: «Якщо вони це зроблять, ми вдаримо по них так, як по них ще ніколи не били. Якщо вони це зроблять, вони зіткнуться з надзвичайно потужною силою».

