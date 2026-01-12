  1. В мире

Трамп не исключил удар по Ирану для поддержки протестующих

08:12, 12 января 2026
Дональд Трамп не исключает возможный силовой сценарий в отношении Ирана.
Фото: Getty Images
Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты рассматривают «очень жесткие» варианты действий в отношении Ирана на фоне массовых протестов и гибели их участников, в частности не исключает применение силы, пишет Reuters.

Отвечая на вопрос журналистов о возможном силовом сценарии, американский лидер сказал: «Мы рассматриваем такую возможность».

Ранее спикер иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф заявлял, что в случае удара со стороны США или Израиля законными целями для Тегерана станут израильские объекты, а также американские военные базы, центры и корабли в регионе.

Комментируя эти слова, Трамп заявил: «Если они это сделают, мы ударим по ним так, как по ним еще никогда не били. Если они это сделают, они столкнутся с чрезвычайно мощной силой».

США Дональд Трамп Иран

