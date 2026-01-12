РАУ запровадила плату за організаційно-технічне забезпечення розгляду скарг до КДКА та ВКДКА
В Україні з 1 січня 2026 року впроваджено плату за організаційно-технічне забезпечення розгляду заяв (скарг) до КДКА та ВКДКА. Відповідне рішення прийняла Рада адвокатів України № 149.
Плата за організаційно-технічне забезпечення розгляду дисциплінарних заяв (скарг) сплачується до подання відповідної дисциплінарної заяви (скарги) та є умовою її прийняття до організаційно-технічного опрацювання, шляхом безготівкового перерахування на рахунок Національної асоціації адвокатів України (НААУ).
Рада адвокатів України, вирішила:
- Запровадити плату за організаційно-технічне забезпечення розгляду дисциплінарних заяв (скарг) дисциплінарними палатами кваліфікаційно дисциплінарних комісій адвокатури та Вищою кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури (далі – Плата).
1.1. Плата за організаційно-технічне забезпечення розгляду дисциплінарної заяви (скарги) дисциплінарною палатою кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури регіону.
- розмір Плати, передбаченої пунктом 1.1 цього рішення, становить 70 відсотків прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на день подання дисциплінарної заяви (скарги).
1.2. Плата за організаційно-технічне забезпечення розгляду скарги на рішення, дії або бездіяльність дисциплінарної палати кваліфікаційнодисциплінарної комісії адвокатури Вищою кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури.
- розмір Плати, передбаченої пунктом 1.2 цього рішення, становить 50 відсотків прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на день подання скарги.
- Визначити, що Плата за організаційно-технічне забезпечення розгляду дисциплінарних заяв (скарг) сплачується до подання відповідної дисциплінарної заяви (скарги) та є умовою її прийняття до організаційнотехнічного опрацювання, шляхом безготівкового перерахування на рахунок Національної асоціації адвокатів України (НААУ).
Розмір плати за організаційно-технічне забезпечення розгляду дисциплінарної заяви становить 2329 грн. 60 копійок
