  1. В Україні

РАУ запровадила плату за організаційно-технічне забезпечення розгляду скарг до КДКА та ВКДКА

07:54, 12 січня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
З 1 січня 2026 року діють оновлені правила щодо оплати за подання скарг до органів адвокатського самоврядування.
РАУ запровадила плату за організаційно-технічне забезпечення розгляду скарг до КДКА та ВКДКА
Фото: kdkako.com.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В Україні з 1 січня 2026 року впроваджено плату за організаційно-технічне забезпечення розгляду заяв (скарг) до КДКА та ВКДКА. Відповідне рішення прийняла Рада адвокатів України № 149.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Плата за організаційно-технічне забезпечення розгляду дисциплінарних заяв (скарг) сплачується до подання відповідної дисциплінарної заяви (скарги) та є умовою її прийняття до організаційно-технічного опрацювання, шляхом безготівкового перерахування на рахунок Національної асоціації адвокатів України (НААУ).

Рада адвокатів України, вирішила:

  1. Запровадити плату за організаційно-технічне забезпечення розгляду дисциплінарних заяв (скарг) дисциплінарними палатами кваліфікаційно дисциплінарних комісій адвокатури та Вищою кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури (далі – Плата).

1.1. Плата за організаційно-технічне забезпечення розгляду дисциплінарної заяви (скарги) дисциплінарною палатою кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури регіону.

- розмір Плати, передбаченої пунктом 1.1 цього рішення, становить 70 відсотків прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на день подання дисциплінарної заяви (скарги).

1.2. Плата за організаційно-технічне забезпечення розгляду скарги на рішення, дії або бездіяльність дисциплінарної палати кваліфікаційнодисциплінарної комісії адвокатури Вищою кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури.

- розмір Плати, передбаченої пунктом 1.2 цього рішення, становить 50 відсотків прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на день подання скарги.

  1. Визначити, що Плата за організаційно-технічне забезпечення розгляду дисциплінарних заяв (скарг) сплачується до подання відповідної дисциплінарної заяви (скарги) та є умовою її прийняття до організаційнотехнічного опрацювання, шляхом безготівкового перерахування на рахунок Національної асоціації адвокатів України (НААУ).

Розмір плати за організаційно-технічне забезпечення розгляду дисциплінарної заяви становить 2329 грн. 60 копійок

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

адвокат Рада адвокатів України

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Зник на фронті, але не для кредитора: суд у Полтаві визначив суму боргу безвісти відсутнього військового

Суд обмежив суму стягнення фактичним обсягом прав, переданих за договорами факторингу.

Суд проти країни-агресора: чому виграти справу легше, ніж отримати компенсацію від РФ

Отримати рішення проти РФ легше, ніж реально стягнути кошти: український досвід демонструє складність міжнародного виконання.

Покарання з випробуванням: судова практика у справах про ухилення від мобілізації

Суд у Шахтарському застосував пробацію без звільнення від військового обліку відповідно до практики ВС.

КЦС ВС: суб’єкт права на обліковий запис повинен дбати про збереження його даних для входу у цей запис

Верховний Суд сформулював правовий підхід до визначення відповідальності власника акаунту, з якого було поширено спірну інформацію.

17 млн грн на реалізацію і обов’язковий іспит для держслужбовців: що змінить законопроєкт про українську мову

Проєктом закону пропонується запровадити іспити щодо рівня володіння українською мовою як іноземною.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]