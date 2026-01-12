РАУ запровадила плату за організаційно-технічне забезпечення розгляду скарг до КДКА та ВКДКА

З 1 січня 2026 року діють оновлені правила щодо оплати за подання скарг до органів адвокатського самоврядування.

В Україні з 1 січня 2026 року впроваджено плату за організаційно-технічне забезпечення розгляду заяв (скарг) до КДКА та ВКДКА. Відповідне рішення прийняла Рада адвокатів України № 149.

Плата за організаційно-технічне забезпечення розгляду дисциплінарних заяв (скарг) сплачується до подання відповідної дисциплінарної заяви (скарги) та є умовою її прийняття до організаційно-технічного опрацювання, шляхом безготівкового перерахування на рахунок Національної асоціації адвокатів України (НААУ).

Рада адвокатів України, вирішила:

Запровадити плату за організаційно-технічне забезпечення розгляду дисциплінарних заяв (скарг) дисциплінарними палатами кваліфікаційно дисциплінарних комісій адвокатури та Вищою кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури (далі – Плата).

1.1. Плата за організаційно-технічне забезпечення розгляду дисциплінарної заяви (скарги) дисциплінарною палатою кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури регіону.

- розмір Плати, передбаченої пунктом 1.1 цього рішення, становить 70 відсотків прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на день подання дисциплінарної заяви (скарги).

1.2. Плата за організаційно-технічне забезпечення розгляду скарги на рішення, дії або бездіяльність дисциплінарної палати кваліфікаційнодисциплінарної комісії адвокатури Вищою кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури.

- розмір Плати, передбаченої пунктом 1.2 цього рішення, становить 50 відсотків прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на день подання скарги.

Визначити, що Плата за організаційно-технічне забезпечення розгляду дисциплінарних заяв (скарг) сплачується до подання відповідної дисциплінарної заяви (скарги) та є умовою її прийняття до організаційнотехнічного опрацювання, шляхом безготівкового перерахування на рахунок Національної асоціації адвокатів України (НААУ).

Розмір плати за організаційно-технічне забезпечення розгляду дисциплінарної заяви становить 2329 грн. 60 копійок

