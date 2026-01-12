Совет адвокатов ввел плату за организационно-техническое обеспечение рассмотрения жалоб в КДКА и ВКДКА

С 1 января 2026 года действуют обновленные правила оплаты за подачу жалоб в органы адвокатского самоуправления.

В Украине с 1 января 2026 года введена плата за организационно-техническое обеспечение рассмотрения заявлений (жалоб) в КДКА и ВКДКА. Соответствующее решение принял Совет адвокатов Украины № 149.

Плата за организационно-техническое обеспечение рассмотрения дисциплинарных заявлений (жалоб) уплачивается до подачи соответствующего дисциплинарного заявления (жалобы) и является условием его принятия к организационно-технической обработке путем безналичного перечисления на счет Национальной ассоциации адвокатов Украины (НААУ).

Совет адвокатов Украины решил:

Ввести плату за организационно-техническое обеспечение рассмотрения дисциплинарных заявлений (жалоб) дисциплинарными палатами квалификационно-дисциплинарных комиссий адвокатуры и Высшей квалификационно-дисциплинарной комиссией адвокатуры (далее — Плата).

1.1. Плата за организационно-техническое обеспечение рассмотрения дисциплинарного заявления (жалобы) дисциплинарной палатой квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры региона.

— размер Платы, предусмотренной пунктом 1.1 настоящего решения, составляет 70 процентов прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного законом на день подачи дисциплинарного заявления (жалобы).

1.2. Плата за организационно-техническое обеспечение рассмотрения жалобы на решение, действия или бездействие дисциплинарной палаты квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры Высшей квалификационно-дисциплинарной комиссией адвокатуры.

— размер Платы, предусмотренной пунктом 1.2 настоящего решения, составляет 50 процентов прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного законом на день подачи жалобы.

Определить, что Плата за организационно-техническое обеспечение рассмотрения дисциплинарных заявлений (жалоб) уплачивается до подачи соответствующего дисциплинарного заявления (жалобы) и является условием его принятия к организационно-технической обработке путем безналичного перечисления на счет Национальной ассоциации адвокатов Украины (НААУ).

Размер платы за организационно-техническое обеспечение рассмотрения дисциплинарного заявления составляет 2329 грн 60 копеек.

