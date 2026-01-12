У 2025 році у Києві зафіксовано близько 14 тисяч порушень через неправильне розміщення МАФів
07:00, 12 січня 2026
У 2025 році найбільше порушень зафіксовано через неправильне розміщення МАФів, літніх майданчиків та гаражів.
Фото: suspilne.media
Департамент територіального контролю міста Києва повідомив, що кількість складених адмінпротоколів зросла на 22,5%.
У 2025 році найбільше порушень зафіксовано через неправильне розміщення:
- МАФів - близько 14 000
- Літніх майданчиків - майже 3 000
- Гаражів - близько 2500
«За виявленні правопорушення нашими інспекторами були виписані відповідні приписи!
Щодо адміністративних протоколів, то у 2025 році їх будо складено понад 3 700 через ігнорування попереджень», - заявили у відомстві.
