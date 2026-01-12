У 2025 году в Киеве зафиксировано около 14 тысяч нарушений из-за неправильного размещения МАФов
07:00, 12 января 2026
В 2025 году наибольшее количество нарушений зафиксировано из-за неправильного размещения МАФов, летних площадок и гаражей.
Фото: suspilne.media
Департамент территориального контроля города Киева сообщил, что количество составленных админпротоколов выросло на 22,5%.
В 2025 году больше всего нарушений зафиксировано из-за неправильного размещения:
- МАФов — около 14 000
- летних площадок — почти 3 000
- гаражей — около 2 500
«За выявленные правонарушения нашими инспекторами были выписаны соответствующие предписания.
Что касается административных протоколов, то в 2025 году их было составлено более 3 700 из-за игнорирования предупреждений», — заявили в ведомстве.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.