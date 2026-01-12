  1. В Украине

У 2025 году в Киеве зафиксировано около 14 тысяч нарушений из-за неправильного размещения МАФов

07:00, 12 января 2026
В 2025 году наибольшее количество нарушений зафиксировано из-за неправильного размещения МАФов, летних площадок и гаражей.

Фото: suspilne.media
Департамент территориального контроля города Киева сообщил, что количество составленных админпротоколов выросло на 22,5%.

В 2025 году больше всего нарушений зафиксировано из-за неправильного размещения:

  • МАФов — около 14 000
  • летних площадок — почти 3 000
  • гаражей — около 2 500

«За выявленные правонарушения нашими инспекторами были выписаны соответствующие предписания.

Что касается административных протоколов, то в 2025 году их было составлено более 3 700 из-за игнорирования предупреждений», — заявили в ведомстве.

Киев





