Військова служба іноземців у ЗСУ: інструкція від рекрутингу до громадянства

21:24, 11 січня 2026
Іноземці та особи без громадянства, легально перебуваючи в Україні, можуть укладати контракт із Міжнародним легіоном або іншими підрозділами ЗСУ.
Іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні легально, можуть служити у Збройних силах України виключно за контрактом на посадах рядового, сержантського та старшинського складу. Контракт укладається з Міжнародним легіоном оборони України або іншими підрозділами ЗСУ.

Для вступу на службу потрібна відсутність судимості, придатність за станом здоров’я, проходження психологічного відбору та фізична підготовка. Випробувальний термін становить два місяці, строк служби для рядового — три роки, для сержанта або старшини — від трьох до п’яти років. Під час воєнного стану розірвати контракт можна не раніше ніж через шість місяців безперервної служби.

Іноземці отримують ті ж соціальні гарантії, що й українські військові: заробітну плату, відпустки, пенсійне забезпечення, статус ветерана війни, можливість отримання УБД або статусу особи з інвалідністю внаслідок участі у бойових діях. Відомості про службу фіксуються в Єдиному державному реєстрі ветеранів війни та доступні через застосунок «Дія».

Закон №4502-IX спрощує набуття українського громадянства для іноземців, які проходять службу в ЗСУ. Контрактна служба зараховується до п’яти років безперервного проживання для імміграції. Квоти на громадянство спрощені для тих, хто служив чотири місяці або більше, або перебував у полоні. Проект Закону №14160 передбачає, що УБД, витяг з ЄДРВВ та статус особи з інвалідністю можуть бути підставою для отримання посвідки на тимчасове проживання.

