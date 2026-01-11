  1. В Украине

Военная служба иностранцев в ВСУ: инструкция от рекрутинга до гражданства

21:24, 11 января 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Иностранцы и лица без гражданства, легально находясь в Украине, могут заключать контракт с Международным легионом или другими подразделениями ВСУ.
Военная служба иностранцев в ВСУ: инструкция от рекрутинга до гражданства
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Иностранцы и лица без гражданства, которые находятся в Украине легально, могут служить в Вооруженных силах Украины исключительно по контракту на должностях рядового, сержантского и старшинского состава. Контракт заключается с Международным легионом обороны Украины или другими подразделениями ВСУ.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Для поступления на службу требуется отсутствие судимости, пригодность по состоянию здоровья, прохождение психологического отбора и физическая подготовка. Испытательный срок составляет два месяца, срок службы для рядового — три года, для сержанта или старшины — от трех до пяти лет. Во время военного положения расторгнуть контракт можно не ранее чем через шесть месяцев непрерывной службы.

Иностранцы получают те же социальные гарантии, что и украинские военные: заработную плату, отпуска, пенсионное обеспечение, статус ветерана войны, возможность получения УБД или статуса лица с инвалидностью вследствие участия в боевых действиях. Сведения о службе фиксируются в Едином государственном реестре ветеранов войны и доступны через приложение «Дія».

Закон №4502-IX упрощает получение украинского гражданства для иностранцев, проходящих службу в ВСУ. Контрактная служба засчитывается в пять лет непрерывного проживания для иммиграции. Квоты на гражданство упрощены для тех, кто служил четыре месяца или более, или находился в плену. Проект Закона №14160 предусматривает, что УБД, выписка из ЕДРВВ и статус лица с инвалидностью могут быть основанием для получения вида на жительство.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

ВСУ военные иностранец Минобороны

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Суд против страны-агрессора: почему выиграть дело легче, чем получить компенсацию от РФ

Получить решение против РФ легче, чем реально взыскать средства: украинский опыт демонстрирует сложность международного исполнения.

Наказание с испытательным сроком: судебная практика по делам об уклонении от мобилизации

Суд в Шахтерске применил пробацию без освобождения от воинского учета в соответствии с практикой ВС.

КГС ВС: субъект права на учетную запись должен заботиться о сохранности данных для входа в эту запись

Верховный Суд сформулировал правовой подход к определению ответственности владельца аккаунта, с которого была распространена спорная информация.

17 млн грн на реализацию и обязательный экзамен для госслужащих: что изменит законопроект об украинском языке

Проектом закона предлагается ввести экзамены по определению уровня владения украинским языком как иностранным.

ТЦК не вправе задерживать граждан: суд отменил мобилизацию мужчины

Апелляционный административный суд пришёл к выводу, что мобилизация мужчины была проведена с существенными нарушениями законодательства.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]