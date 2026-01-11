Военная служба иностранцев в ВСУ: инструкция от рекрутинга до гражданства

Иностранцы и лица без гражданства, легально находясь в Украине, могут заключать контракт с Международным легионом или другими подразделениями ВСУ.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Иностранцы и лица без гражданства, которые находятся в Украине легально, могут служить в Вооруженных силах Украины исключительно по контракту на должностях рядового, сержантского и старшинского состава. Контракт заключается с Международным легионом обороны Украины или другими подразделениями ВСУ.

Для поступления на службу требуется отсутствие судимости, пригодность по состоянию здоровья, прохождение психологического отбора и физическая подготовка. Испытательный срок составляет два месяца, срок службы для рядового — три года, для сержанта или старшины — от трех до пяти лет. Во время военного положения расторгнуть контракт можно не ранее чем через шесть месяцев непрерывной службы.

Иностранцы получают те же социальные гарантии, что и украинские военные: заработную плату, отпуска, пенсионное обеспечение, статус ветерана войны, возможность получения УБД или статуса лица с инвалидностью вследствие участия в боевых действиях. Сведения о службе фиксируются в Едином государственном реестре ветеранов войны и доступны через приложение «Дія».

Закон №4502-IX упрощает получение украинского гражданства для иностранцев, проходящих службу в ВСУ. Контрактная служба засчитывается в пять лет непрерывного проживания для иммиграции. Квоты на гражданство упрощены для тех, кто служил четыре месяца или более, или находился в плену. Проект Закона №14160 предусматривает, что УБД, выписка из ЕДРВВ и статус лица с инвалидностью могут быть основанием для получения вида на жительство.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.