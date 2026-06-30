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Як отримати дозвіл на імміграцію в Україну – порядок подання заяв

16:55, 30 червня 2026
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Заявники мають звертатися до консульств або підрозділів ДМС залежно від статусу.
Як отримати дозвіл на імміграцію в Україну – порядок подання заяв
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Процедура отримання дозволу на імміграцію в Україну має чітко визначений порядок подання заяв і документів залежно від місця перебування особи. У Міграційній службі Дніпропетровської області нагадали основні правила та вимоги до заявників.

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Як подати заяву про надання дозволу на імміграцію

Як пояснили в Міграційній службі Дніпропетровської області, особи, які постійно проживають за межами України, повинні звертатися із заявою про надання дозволу на імміграцію до дипломатичних представництв або консульських установ України за місцем постійного проживання.

Особи, які перебувають на території України на законних підставах, подають заяву до територіальних підрозділів Державної міграційної служби України.

Заява про надання дозволу на імміграцію та визначені законодавством документи подаються заявником особисто або через законного представника.

За неповнолітніх осіб віком до 18 років, а також за осіб, яких у встановленому порядку визнано недієздатними, заяву подають їхні законні представники.

Вимоги щодо біометричних даних

Особи, які перебувають в Україні на законних підставах і звертаються із заявою про надання дозволу на імміграцію, зобов’язані надати біометричні дані, якщо досягли певного віку.

Зокрема, заявники, яким виповнилося 12 років, подають відцифрований образ обличчя та відцифровані відбитки пальців рук.

Особи, які досягли 14 років, додатково подають відцифрований підпис.

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Україна міграційна служба Держміграційна служба

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