ВРП відклала розгляд скарги на рішення про звільнення судді Надії Щерби через її службу в ЗСУ

ВРП підтримала клопотання судді Надії Щерби та відклала розгляд її скарги на рішення Третьої ДП ВРП про притягнення до дисциплінарної відповідальності.

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Вища рада правосуддя відклала розгляд скарги судді Піщанського районного суду Вінницької області Надії Щерби на рішення Третьої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя від 5 червня 2024 року про притягнення її до дисциплінарної відповідальності.

Розгляд справи було відкладено у зв’язку з клопотанням самої судді. Надія Щерба надала довідку, що наразі перебуває на військовій службі за контрактом у військовій частині.

Це була перша неявка судді на засідання Вищої ради правосуддя. Члени ВРП, керуючись Регламентом Вищої ради правосуддя, одноголосно підтримали клопотання про відкладення розгляду скарги. Було вирішено повідомити суддю про нову дату та час засідання.

У разі повторної неявки судді розгляд скарги може бути здійснено без її участі.

Обставини справи

Як зазначається у дисциплінарних скаргах, Надія Щерба як суддя Піщанського районного суду Вінницької області вчинила дії та ухвалила рішення в умовах реального конфлікту інтересів, а саме з 8 грудня 2020 року до 8 вересня 2022 року одноособово брала участь у розгляді справи за обвинуваченням особи у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 296 Кримінального кодексу України, чим порушила вимоги пункту 3 частини першої статті 28 Закону України «Про запобігання корупції». Скаржник також зазначає, що суддя вчинила адміністративне правопорушення, передбачене частиною другою статті 172-7 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

На переконання скаржника, Надія Щерба здійснювала розгляд справи та постановляла відповідні ухвали, зокрема, призначила підготовче судове засідання, скасувала арешт і повернула обвинуваченому автомобіль марки «Toyota Land Cruiser Prado».

6 вересня 2022 року адвокат потерпілого у кримінальній справі подав заяву про відвід судді Надії Щерби від розгляду кримінального провадження. Під час розгляду цієї заяви суд довів факт позаслужбових відносин обвинуваченого та судді протягом останніх 4–5 років. Ухвалою Піщанського районного суду Вінницької області від 8 вересня 2022 заяву про відвід судді Надії Щерби задоволено. Поведінка та вчинки судді Щерби, свідчать не лише про нехтування високими стандартами поведінки, яких повинен дотримуватись суддя, а й викликають обґрунтовані сумніви у здатності судді неупереджено виконувати свої функції.

Висновки дисциплінарного органу

1 червня 2023 року НАЗК склало адміністративний протокол щодо судді. Постановою Крижопільського районного суду Вінницької області від 20 вересня 2023 року суддю Надію Щербу визнано винною у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого частиною другою статті 172-7 КУпАП, і накладено штраф у розмірі 3400 гривень. Відомості про вчинення суддею адміністративного правопорушення внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення.

Третя Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя дійшла висновку, що дії судді Надії Щерби охоплюються складом дисциплінарних проступків, визначених підпунктом «д» пункту 1, пунктами 3, 15 частини першої статті 106 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та вирішила притягнути суддю Піщанського районного суду Вінницької області Надію Щербу (відряджена до Козятинського міськрайонного суду Вінницької області) до дисциплінарної відповідальності та застосувати до неї дисциплінарне стягнення у виді подання про звільнення судді з посади.

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