Україна отримала від ЄС ще 3,9 млрд євро: кошти спрямують на дрони та потреби оборони

Кошти будуть спрямовані на фінансування пріоритетних потреб оборони.

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До спеціального фонду Державного бюджету України надійшло ще 3,9 млрд євро від Європейського Союзу. Про це повідомили в уряді.

Кошти будуть спрямовані на фінансування пріоритетних потреб оборони, зокрема на виробництво українських безпілотників, посилення спроможностей оборонно-промислового комплексу та забезпечення термінових поставок для потреб фронту.

В уряді наголосили, що це перший транш оборонної підтримки у межах нового фінансового інструменту Ukraine Support Loan.

25 червня до держбюджету надійшло 3,2 млрд євро для бюджетної підтримки у межах цієї ж позики. Таким чином, загальний обсяг коштів, які отримала Україна за цим інструментом, становить 7 млрд євро.

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