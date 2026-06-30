Приховав від декларування активи на понад 6 млн грн: на Закарпатті судитимуть депутата

Під час повної перевірки його щорічної декларації за 2024 рік НАЗК, встановило, що посадовець приховав від декларування землю, двоповерховий житловий будинок та доходи дружини.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Тячівська окружна прокуратура у тому числі на підставі матеріалів повної перевірки декларації, проведеної НАЗК, скерувала до суду обвинувальний акт стосовно депутата Дубівської селищної ради за фактом внесення завідомо недостовірних відомостей до декларації на понад 6 млн грн. Про це повідомило Національне агентство з питань запобігання корупції.

Під час повної перевірки його щорічної декларації за 2024 рік НАЗК, встановило, що посадовець приховав від декларування:

- земельну ділянку площею 1250 кв. м в селі Красна Закарпатської області;

- розташований на ній об’єкт незавершеного будівництва - двоповерховий житловий будинок із господарськими приміщеннями, в якому проживав разом з родиною.

- відомості про отримані ним та його дружиною доходів на понад 89,5 тис. грн.

Загалом встановлений перевіркою та даними слідства розмір недостовірних відомостей у декларації перевищив 6 млн грн.

Дії депутата кваліфіковано за ч. 1 ст. 366-2 КК України.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.