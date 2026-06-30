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Приховав від декларування активи на понад 6 млн грн: на Закарпатті судитимуть депутата

18:07, 30 червня 2026
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Під час повної перевірки його щорічної декларації за 2024 рік НАЗК, встановило, що посадовець приховав від декларування землю, двоповерховий житловий будинок та доходи дружини.
Приховав від декларування активи на понад 6 млн грн: на Закарпатті судитимуть депутата
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Тячівська окружна прокуратура у тому числі на підставі матеріалів повної перевірки декларації, проведеної НАЗК, скерувала до суду обвинувальний акт стосовно депутата Дубівської селищної ради за фактом внесення завідомо недостовірних відомостей до декларації на понад 6 млн грн. Про це повідомило Національне агентство з питань запобігання корупції.

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Під час повної перевірки його щорічної декларації за 2024 рік НАЗК, встановило, що посадовець приховав від декларування:

- земельну ділянку площею 1250 кв. м в селі Красна Закарпатської області;

- розташований на ній об’єкт незавершеного будівництва - двоповерховий житловий будинок із господарськими приміщеннями, в якому проживав разом з родиною.

- відомості про отримані ним та його дружиною доходів на понад 89,5 тис. грн.

Загалом встановлений перевіркою та даними слідства розмір недостовірних відомостей у декларації перевищив 6 млн грн.

Дії депутата кваліфіковано за ч. 1 ст. 366-2 КК України.

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суд декларація НАЗК

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