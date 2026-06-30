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Виробникам заборонили вільно використовувати напис «органічний» на продуктах

14:49, 30 червня 2026
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Документ запроваджує єдині з ЄС правила для вирощування і продажу екологічної продукції.
Виробникам заборонили вільно використовувати напис «органічний» на продуктах
Фото: organic.com.ua
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Верховна Рада ухвалила Закон про державне регулювання органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції (законопроєкт № 13204-1).

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За проголосували 255 народних депутатів.

Прийняття Закону зумовлене необхідністю приведення ринку органічної продукції в Україні у відповідність до європейських стандартів, а також забезпечення його прозорості та зрозумілості для вітчизняного споживача.

Основним завданням акта є встановлення чітких і уніфікованих вимог до виробництва, вирощування та маркування органічної продукції з метою забезпечення достовірності інформації для споживача та гарантування відповідності маркування «органічний» фактичним характеристикам такої продукції.

Основні нововведення документа:

1) запровадження єдиних, прозорих і зрозумілих правил виробництва, обігу та маркування органічної продукції відповідно до сучасного законодавства Європейського Союзу;

2) удосконалення системи державного контролю у сфері органічного виробництва, що підвищить ефективність нагляду за дотриманням вимог органічного законодавства, сприятиме зменшенню кількості недобросовісних виробників і зловживань у маркуванні продукції;

3) стимулювання розвитку аграрного сектору та сільських територій шляхом диверсифікації виробництва, підвищення доданої вартості продукції, створення нових робочих місць у сфері виробництва, переробки та логістики органічної продукції;

4) сприяння переходу до сталого розвитку сільського господарства відповідно до цілей Європейського зеленого курсу. Це, своєю чергою, сприятиме адаптації до змін клімату, збереженню біорізноманіття та покращенню екологічного стану довкілля.

Реалізація Закону сприятиме виведенню української органічної продукції на міжнародні ринки високоякісних товарів та залученню інвестицій у розвиток органічного виробництва на території України, яка буде конкурентною в ЄС і світі. Україна стане надійним партнером на міжнародних аграрних ринках.

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Верховна Рада України

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