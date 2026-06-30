Производителям запретили свободно использовать надпись «органический» на продуктах

Документ вводит единые с ЕС правила для выращивания и продажи экологической продукции.

Фото: organic.com.ua

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Верховная Рада приняла Закон о государственном регулировании органического производства, обращения и маркировки органической продукции (законопроект № 13204-1).

За проголосовали 255 народных депутатов.

Принятие Закона обусловлено необходимостью приведения рынка органической продукции в Украине в соответствие с европейскими стандартами, а также обеспечения его прозрачности и понятности для отечественного потребителя.

Основной задачей акта является установление четких и унифицированных требований к производству, выращиванию и маркировке органической продукции с целью обеспечения достоверности информации для потребителя и гарантирования соответствия маркировки «органический» фактическим характеристикам такой продукции.

Основные нововведения документа:

введение единых, прозрачных и понятных правил производства, обращения и маркировки органической продукции в соответствии с современным законодательством Европейского Союза; совершенствование системы государственного контроля в сфере органического производства, что повысит эффективность надзора за соблюдением требований органического законодательства, будет способствовать уменьшению количества недобросовестных производителей и злоупотреблений при маркировке продукции; стимулирование развития аграрного сектора и сельских территорий путем диверсификации производства, повышения добавленной стоимости продукции, создания новых рабочих мест в сфере производства, переработки и логистики органической продукции; содействие переходу к устойчивому развитию сельского хозяйства в соответствии с целями Европейского зеленого курса. Это, в свою очередь, будет способствовать адаптации к изменениям климата, сохранению биоразнообразия и улучшению экологического состояния окружающей среды.

Реализация Закона будет способствовать выводу украинской органической продукции на международные рынки высококачественных товаров и привлечению инвестиций в развитие органического производства на территории Украины, которая будет конкурентоспособной в ЕС и мире. Украина станет надежным партнером на международных аграрных рынках.

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