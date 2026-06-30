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ТЦК призвав студента, який не оформив відстрочку – суд визнав це законним

19:37, 30 червня 2026
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Тернопільський суд наголосив — навчання не гарантує уникнення мобілізації без оформлення процедури.
ТЦК призвав студента, який не оформив відстрочку – суд визнав це законним
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Тернопільський окружний адміністративний суд, який проаналізував, чи може студент автоматично уникнути призову без оформлення відповідної процедури.

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Обставини справи

Військовозобов’язаний звернувся до Тернопільського окружного адміністративного суду з позовом до територіального центру комплектування та соціальної підтримки та військової частини, в якому просив:

  • визнати протиправним та скасувати наказ начальника територіального центру комплектування та соціальної підтримки від 12 жовтня 2025 року № 3907 «Про призов військовозобов’язаних та резервістів на військову службу під час мобілізації, на особливий період» в частині призову та направлення його для проходження військової служби;
  • зобов’язати військову частину видати наказ, яким виключити його зі списків особового складу військової частини з дня набрання рішенням суду законної сили.

Позивач обґрунтовував вимоги тим, що з серпня 2024 року він є студентом Національного університету фізичного виховання і спорту України денної форми здобуття освіти. У жовтні 2025 року його призвано на військову службу під час мобілізації. Позивач стверджував, що мав право на відстрочку від призову на підставі пункту 1 частини 3 статті 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» у зв’язку зі здобуттям вищої освіти, проте територіальний центр комплектування та соціальної підтримки не взяв це до уваги. Крім того, позивач вказував на порушення процедури оповіщення, виклику, проходження військово-лікарської комісії та незаконне обмеження його свободи.

Відповідач у відзиві на позовну заяву просив відмовити в задоволенні позову, посилаючись на те, що позивач не оформив відстрочку у встановленому порядку, не прибув за повісткою, пройшов військово-лікарську комісію та був визнаний придатним до військової служби. Наказ про призов видано в межах повноважень та на законних підставах. Крім того, позивач самовільно залишив військову частину 26 листопада 2025 року.

Судом встановлено, що позивач був студентом денної форми навчання з 1 вересня 2024 року. У довідці, сформованій в Єдиній державній електронній базі з питань освіти 17 вересня 2024 року, зазначалося, що поточне здобуття освіти порушує послідовність, визначену частиною другою статті 10 Закону України «Про освіту». Рішенням Київського окружного адміністративного суду від 30 січня 2026 року у справі № 320/28367/25 таке формулювання змінено на «Так, не порушує». Однак на момент призову 12 жовтня 2025 року позивач не звертався до територіального центру комплектування та соціальної підтримки для оформлення відстрочки.

Що вирішив суд

Тернопільський окружний адміністративний суд розглянув справу № 500/1761/26 та ухвалив рішення відмовити в задоволенні адміністративного позову повністю.

Суд дійшов висновку, що позивач, будучи військовозобов’язаним, без оформлення відстрочки у вигляді прийняття відповідною комісією територіального центру комплектування та соціального підтримки рішення про її надання, підлягав призову на військову службу під час мобілізації. Наявність права на відстрочку не є безумовним свідченням того, що таке право реалізовано автоматично. Для реалізації відповідного права особа має звернутися до територіального центру комплектування та соціальної підтримки у встановленому порядку.

Суд зазначив, що право на відстрочку від призову на військову службу повинно бути реалізоване військовозобов’язаним шляхом вчинення ним активних дій та оформлення його у відповідний спосіб уповноваженим органом. Реалізація такого права може бути здійснена лише до моменту набуття ним статусу військовослужбовця. Відсутність звернення до територіального центру комплектування та соціальної підтримки, навіть за умови наявності права на отримання відстрочки, не перешкоджає призову особи на військову службу на загальних підставах.

За відсутності підстав для скасування наказу начальника ТЦК та СП немає підстав і для зобов’язання військової частини виключити позивача зі списків особового складу.

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