Грошове забезпечення для родин військовополонених та зниклих безвісти: що треба знати

За військовослужбовцями, захопленими в полон або зниклими безвісти, зберігаються виплати за останнім місцем служби.

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Міністерство юстиції України нагадало, якщо військовослужбовець потрапив у полон або зник безвісти, його родина має право на отримання грошового забезпечення. Такі гарантії передбачені статтею 9 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей».

За військовослужбовцями, захопленими в полон або зниклими безвісти, зберігаються виплати за останнім місцем служби.

Особисте розпорядження: як подбати про близьких заздалегідь

Військовослужбовець може завчасно визначити, хто саме отримуватиме його грошове забезпечення у разі полону, інтернування або зникнення безвісти. Для цього він має скласти особисте розпорядження — документ у довільній письмовій формі, в якому зазначаються:

- особи, які отримуватимуть виплати;

- частка кожного отримувача у відсотках.

Щоб оформити особисте розпорядження, необхідно:

- скласти документ у письмовій формі;

- засвідчити підпис у командира військової частини або нотаріуса;

- передати оригінал командиру військової частини для долучення до особової справи.

Таке розпорядження можна змінити або скасувати у будь-який момент.

Як виплачується грошове забезпечення

Грошове забезпечення виплачується членам сім’ї до моменту, поки не будуть остаточно встановлені обставини перебування військовослужбовця в полоні, його звільнення або поки особу не буде визнано безвісно відсутньою чи померлою у встановленому законом порядку.

Виплати здійснює військова частина, де військовий перебував на забезпеченні. Їхній розмір визначається відповідно до посади, яку обіймав військовослужбовець.

Хто має право на отримання виплат

Якщо особистого розпорядження немає, кошти розподіляються відповідно до закону. У такому випадку до 50% грошового забезпечення можуть отримувати члени сім’ї, а решта коштів депонується — зберігається для самого військовослужбовця до його повернення.

Право на виплати першочергово мають:

- дружина або чоловік;

- діти та їхні законні представники;

- батьки військовослужбовця.

Якщо таких осіб немає, право на частину виплат можуть мати повнолітні діти, а також рідні брати й сестри, якщо військовослужбовець був їхнім законним представником.

Які документи потрібно подати

Для оформлення виплат необхідно звернутися із заявою до командира військової частини та додати копії:

- паспортів повнолітніх членів сім’ї;

- довідки про місце проживання;

- свідоцтва про шлюб;

- свідоцтв про народження дітей;

- РНОКПП.

Рішення про призначення або відмову у виплаті ухвалюється протягом 15 днів. У разі відмови рішення можна оскаржити в суді.

Допомога після звільнення з полону

Після звільнення з полону військовослужбовець або його родина також мають право на державну допомогу.

Передбачено:

- одноразову допомогу в розмірі 100 000 гривень;

- щорічну допомогу в розмірі 100 000 гривень за кожен рік перебування в полоні.

Для отримання виплат необхідно встановити факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України спеціальною комісією.

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