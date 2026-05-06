В Україні хочуть заборонити виробникам вільно використовувати напис «органічний» на продуктах

Маркувати продукцію як органічну зможуть лише виробники, які підтвердять відповідність новим вимогам.

У Верховній Раді готують до розгляду законопроєкт №13204-1, який має запровадити єдині стандарти вирощування, виробництва та маркування органічної продукції. Документ уже підтримав Комітет із питань аграрної та земельної політики для повторного другого читання.

Проєкт називають одним із ключових євроінтеграційних кроків для розвитку органічного виробництва в Україні.

Законопроєкт має встановити єдині та прозорі правила для всіх учасників ринку органічної продукції — від виробників до переробників і продавців. У Раді наголошують, що це дозволить споживачам бути впевненими у якості продукції з маркуванням «органічний», а також унеможливить зловживання з боку недобросовісних виробників.

Документ передбачає суттєве посилення державного контролю у сфері органічного виробництва. Зокрема, йдеться про боротьбу з неправдивим маркуванням та створення прозорої системи контролю за виробництвом і обігом такої продукції.

У парламенті також зазначають, що закон відкриє нові економічні можливості для аграрного сектору. Очікується розвиток переробки та виробництва продукції з високою доданою вартістю, а також створення нових робочих місць у сільській місцевості.

Окремий блок законопроєкту стосується гармонізації українського законодавства з вимогами Європейського Союзу. У разі ухвалення документа в Україні мають імплементувати ключовий європейський регламент у сфері органічного виробництва. Це, як зазначають у Верховній Раді, дозволить українській органічній продукції безперешкодно конкурувати на ринку ЄС.

Серед передбачених механізмів — запровадження системи простежуваності продукції «від поля до столу», групова сертифікація для малих виробників, цифрові реєстри та розширення переліку органічної продукції.

У Верховній Раді також наголошують, що законопроєкт має сприяти розвитку сталого сільського господарства, збереженню ґрунтів, біорізноманіття та адаптації аграрного сектору до змін клімату.

