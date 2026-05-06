В Украине хотят запретить производителям свободно использовать надпись «органический» на продуктах

15:57, 6 мая 2026
Маркировать продукцию как органическую смогут только производители, которые подтвердят соответствие новым требованиям.
В Верховной Раде готовят к рассмотрению законопроект №13204-1, который должен внедрить единые стандарты выращивания, производства и маркировки органической продукции. Документ уже поддержал Комитет по вопросам аграрной и земельной политики для повторного второго чтения.

Проект называют одним из ключевых евроинтеграционных шагов для развития органического производства в Украине.

Законопроект должен установить единые и прозрачные правила для всех участников рынка органической продукции — от производителей до переработчиков и продавцов. В Раде подчеркивают, что это позволит потребителям быть уверенными в качестве продукции с маркировкой «органический», а также сделает невозможными злоупотребления со стороны недобросовестных производителей.

Документ предусматривает существенное усиление государственного контроля в сфере органического производства. В частности, речь идет о борьбе с неправдивой маркировкой и создании прозрачной системы контроля за производством и оборотом такой продукции.

В парламенте также отмечают, что закон откроет новые экономические возможности для аграрного сектора. Ожидается развитие переработки и производства продукции с высокой добавленной стоимостью, а также создание новых рабочих мест в сельской местности.

Отдельный блок законопроекта касается гармонизации украинского законодательства с требованиями Европейского Союза. В случае принятия документа в Украине должны имплементировать ключевой европейский регламент в сфере органического производства. Это, как отмечают в Верховной Раде, позволит украинской органической продукции беспрепятственно конкурировать на рынке ЕС.

Среди предусмотренных механизмов — внедрение системы прослеживаемости продукции «от поля до стола», групповая сертификация для малых производителей, цифровые реестры и расширение перечня органической продукции.

В Верховной Раде также подчеркивают, что законопроект должен способствовать развитию устойчивого сельского хозяйства, сохранению почв, биоразнообразия и адаптации аграрного сектора к изменениям климата.

