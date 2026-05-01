Комітет Ради підтримав нові вимоги до органічної продукції за стандартами ЄС: що зміниться для бізнесу

Комітет з питань аграрної та земельної політики підтримав запровадження нових правил органічного виробництва за стандартами ЄС і рекомендував парламенту ухвалити відповідний законопроєкт у другому читанні та в цілому.

Комітет з питань аграрної та земельної політики під час свого засідання опрацював порівняльну таблицю до законопроєкту щодо державного регулювання у сфері органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції № 13204-1, підготовлену до повторного другого читання.

Документ передбачає впровадження основних положень Регламенту ЄС № 2018/848 разом із низкою інших нормативних актів Європейського Союзу, а також формує правову базу для подальшої імплементації ще десяти європейських актів у сфері органічного виробництва.

Прийняття цьогозакону передбачає впровадження ряду змін в аграрній сфері:

1) запровадження єдиних, прозорих і зрозумілих правил виробництва, обігу та маркування органічної продукції відповідно до сучасного законодавства Європейського Союзу;

2) удосконалення системи державного контролю у сфері органічного виробництва, що підвищить ефективність нагляду за дотриманням вимог органічного законодавства, сприятиме зменшенню кількості недобросовісних виробників і зловживань у маркуванні продукції;

3) стимулювання розвитку аграрного сектору та сільських територій шляхом диверсифікації виробництва, підвищення доданої вартості продукції, створення нових робочих місць у сфері виробництва, переробки та логістики органічної продукції;

4) сприяння переходу до сталого розвитку сільського господарства відповідно до цілей Європейського зеленого курсу. Це, своєю чергою, сприятиме адаптації до змін клімату, збереженню біорізноманіття та покращенню екологічного стану довкілля;

5) розширення сфери дії законодавства у сфері органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції шляхом збільшення видів продукції, яка може бути сертифікована як органічна;

6) запровадження категорій продукції (замість галузей органічного виробництва), за якими здійснюється сертифікація органічного виробництва та обігу органічної продукції, а також торгівля органічною продукцією між ЄС і третіми країнами;

7) запровадження групової сертифікації – можливості сертифікації групи операторів (до 2000 осіб);

8) поширення вимог щодо обов’язкової сертифікації на суб’єктів господарювання, які реалізують органічну продукцію та/або продукцію перехідного періоду безпосередньо кінцевому споживачу, крім реалізації фасованої продукції тощо.

За результатами розгляду Комітет рекомендував Верховній Раді України ухвалити законопроєкт у повторному другому читанні та в цілому як Закон у редакції, запропонованій Комітетом.

Крім того, на засіданні було вирішено звернутися до профільного комітету з питань фінансів, податкової та митної політики з пропозицією рекомендувати парламенту розглянути проєкт Закону про внесення змін до підрозділу 10 розділу XX «Перехідні положення» Податкового кодексу України щодо оподаткування сільськогосподарських товаровиробників № 15123 та за результатами першого читання прийняти його за основу.

