Комитет Рады поддержал новые требования к органической продукции по стандартам ЕС: что изменится для бизнеса

Комитет по вопросам аграрной и земельной политики поддержал введение новых правил органического производства по стандартам ЕС и рекомендовал парламенту принять соответствующий законопроект во втором чтении и в целом.

Комитет по вопросам аграрной и земельной политики на своем заседании рассмотрел сравнительную таблицу к законопроекту о государственном регулировании в сфере органического производства, обращения и маркировки органической продукции № 13204-1, подготовленную ко второму повторному чтению.

Документ предусматривает внедрение основных положений Регламента ЕС № 2018/848 вместе с рядом других нормативных актов Европейского Союза, а также формирует правовую основу для дальнейшей имплементации еще десяти европейских актов в сфере органического производства.

Принятие данного закона предусматривает внедрение ряда изменений в аграрной сфере:

введение единых, прозрачных и понятных правил производства, обращения и маркировки органической продукции в соответствии с современным законодательством Европейского Союза;

совершенствование системы государственного контроля в сфере органического производства, что повысит эффективность надзора за соблюдением требований органического законодательства, будет способствовать уменьшению количества недобросовестных производителей и злоупотреблений при маркировке продукции;

стимулирование развития аграрного сектора и сельских территорий путем диверсификации производства, повышения добавленной стоимости продукции, создания новых рабочих мест в сфере производства, переработки и логистики органической продукции;

содействие переходу к устойчивому развитию сельского хозяйства в соответствии с целями Европейского зеленого курса, что, в свою очередь, будет способствовать адаптации к изменениям климата, сохранению биоразнообразия и улучшению экологического состояния окружающей среды;

расширение сферы действия законодательства в области органического производства, обращения и маркировки органической продукции за счет увеличения видов продукции, которая может быть сертифицирована как органическая;

введение категорий продукции (вместо отраслей органического производства), по которым осуществляется сертификация органического производства и обращения органической продукции, а также торговля органической продукцией между ЕС и третьими странами;

введение групповой сертификации — возможности сертификации группы операторов (до 2000 человек);

распространение требований об обязательной сертификации на субъектов хозяйствования, реализующих органическую продукцию и/или продукцию переходного периода непосредственно конечному потребителю, кроме реализации фасованной продукции и т.д.

По результатам рассмотрения Комитет рекомендовал Верховной Раде Украины принять законопроект во втором повторном чтении и в целом как Закон в редакции, предложенной Комитетом.

Кроме того, на заседании было решено обратиться в профильный комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики с предложением рекомендовать парламенту рассмотреть проект Закона о внесении изменений в подраздел 10 раздела XX «Переходные положения» Налогового кодекса Украины относительно налогообложения сельскохозяйственных товаропроизводителей № 15123 и по результатам первого чтения принять его за основу.

