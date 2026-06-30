Медзаклади повинні мати фахівців за всіма заявленими спеціальностями, а ветеранів і родини загиблих військових обслуговувати першочергово

Кабмін оновив ліцензійні умови для медичної практики: нові вимоги до персоналу та позачергове обслуговування ветеранів.

Фото: Cory Mogk / Unsplash

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Кабінет Міністрів України постановою від 24 червня 2026 року № 813 запровадив обов’язкову вимогу для всіх медичних закладів забезпечувати першочергове обслуговування ветеранів війни, членів сімей загиблих (померлих) ветеранів, а також сімей загиблих Захисників і Захисниць України.

Медичні заклади та приватні лікарі зобов’язані організувати роботу таким чином, щоб зазначені категорії пацієнтів отримували допомогу позачергово та без очікування у загальних чергах.

Що передбачає постанова

Змінами до Ліцензійних умов передбачено, що ліцензіати у сфері медичної практики зобов’язані забезпечити:

догляд за ветеранами війни;

позачергове (першочергове) медичне обслуговування;

пріоритетний доступ до медичних послуг для членів сімей загиблих ветеранів і Захисників України.

Йдеться про обов’язок, який поширюється на всі заклади охорони здоров’я та фізичних осіб — підприємців, що здійснюють медичну практику на підставі ліцензії.

Також уряд уточнив визначення господарської діяльності з медичної практики. Відтепер під нею розуміється діяльність у сфері охорони здоров’я, що підлягає ліцензуванню відповідно до Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» та здійснюється закладами охорони здоров’я і фізичними особами — підприємцями з метою надання медичної або реабілітаційної допомоги (послуг), а також медичного обслуговування.

Однією з ключових змін стало оновлення кадрових вимог. У низці положень Ліцензійних умов поняття «єдині кваліфікаційні вимоги» замінено на вимоги професійних стандартів, затверджених та введених у дію у встановленому Кабінетом Міністрів порядку.

Якщо відповідний професійний стандарт ще не затверджений, застосовуватимуться кваліфікаційні характеристики, затверджені Міністерством охорони здоров’я.

Також визначено, що медичну допомогу можуть надавати лікарі, професіонали та фахівці у сфері охорони здоров’я, а також фармацевти, які відповідають зазначеним професійним стандартам або кваліфікаційним характеристикам.

Зокрема, суб’єкт господарювання зобов’язаний забезпечити наявність щонайменше одного працівника сфери охорони здоров’я, у тому числі за сумісництвом, за кожною заявленою лікарською, фармацевтичною або іншою спеціальністю у сфері охорони здоров’я.

Крім того, заборонено вводити посади, які не передбачені Переліком професій (посад) працівників сфери охорони здоров’я, затвердженим наказом МОЗ.

Постанова також встановлює новий обов’язок, що після отримання або розширення ліцензії медичний заклад має протягом одного місяця офіційно оформити трудові договори з тими медичними працівниками, яких він вказав у заяві на ліцензію. Якщо з кимось із них укласти договір не виходить, про це потрібно повідомити орган, який видав ліцензію.

Також Кабмін оновив форми документів, що подаються для отримання або розширення ліцензії, змінив назви окремих граф і термінологію в додатках до Ліцензійних умов. Тепер, замість термінів «молодші спеціалісти з медичною освітою» та «фахівці з реабілітації» використовується нова класифікація спеціальностей професіоналів і фахівців у сфері охорони здоров’я.

Ці зміни означають, що Кабмін оновив підхід до того, як у документах і ліцензійних умовах описуються медичні працівники.

Раніше в офіційних формах використовували застарілі категорії на кшталт «молодші спеціалісти з медичною освітою» або «фахівці з реабілітації». Тепер їх замінили більш детальною і сучасною системою, яка прив’язана до конкретних медичних спеціальностей і напрямів роботи. Тобто замість загальних груп тепер у документах фігурує перелік конкретних спеціалізацій. Кожна з них додатково може бути прив’язана до виду медичної допомоги — первинної, спеціалізованої, екстреної, паліативної або реабілітаційної.

Окрему увагу приділено фізичним особам — підприємцям. Вони й надалі матимуть право приймати на роботу лікарів, професіоналів, фахівців у сфері охорони здоров’я та фармацевтів, однак такі працівники також повинні відповідати професійним стандартам або кваліфікаційним характеристикам.

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