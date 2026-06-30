Перевозчик изменил маршрут посредством дополнительного соглашения — суд признал это фактически новым маршрутом без проведения конкурса

Суд признал, что дополнительное соглашение изменило существенные условия договора и привело к созданию нового маршрута без проведения конкурсного отбора.

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Вопросы организации пассажирских перевозок и оформления маршрутной документации остаются предметом судебных споров. В новом решении суды двух инстанций разъяснили, как именно должны оформляться изменения в договорах перевозки и какие требования применяются к паспортам автобусных маршрутов.

Расписание движения является составной частью паспорта маршрута, который содержит информацию о графике движения автобусов по маршруту, определенному в схеме маршрута и характеристике маршрута, при этом расписание должно соответствовать требованиям законодательства.

Решение Восточного апелляционного хозяйственного суда

Восточный апелляционный хозяйственный суд постановлением от 18.02.2026 отменил решение Хозяйственного суда Харьковской области по делу № 922/2891/25 и вынес новое решение, которым частично удовлетворил иск о признании недействительной сделки, совершённой в виде дополнительного соглашения к договору об организации перевозки пассажиров на автобусных маршрутах общего пользования в части пп. 1.1, 1.2 раздела 1 «Предмет договора»; признания незаконными действий Предприятия по утверждению паспорта пригородного автобусного маршрута регулярных перевозок и его составляющих без указания в них названия автостанции; обязать Предприятие восстановить положение, существовавшее до нарушения права Общества, путем внесения изменений в паспорт маршрута в части определения названий автостанций в названии маршрута и названий автостанций, с которых должны осуществляться отправление и прибытие автобусов.

Выводы суда апелляционной инстанции

Суд апелляционной инстанции, в частности, отметил, что вопреки требованиям действующего законодательства заключением ответчиками спорного дополнительного соглашения к договору перевозок в части изменения существенного его условия относительно предмета договора фактически открыт новый пригородный автобусный маршрут общего пользования без присвоения ему организатором перевозок нового номера и без проведения в отношении него конкурса с оформлением по его результатам нового договора на организацию перевозок с соответствующим паспортом, чем нарушены права и законные интересы истца как субъекта оказания автостанционных услуг и получения прибыли от оказания соответствующих услуг. Для эффективной защиты своего нарушенного права владельца автостанции, через которую пролегает спорный маршрут, истец правомерно заявил требование о признании незаконными указанных действий перевозчика по утверждению нового паспорта маршрута (который является документом, определяющим условия осуществления перевозок по соответствующему автобусному маршруту). В связи с продлением ответчиками срока действия договора перевозок на период действия военного положения в Украине и в течение одного года со дня его прекращения или отмены продлевается и срок действия паспорта маршрута.

Позиция Верховного Суда

Верховный Суд в составе коллегии судей Кассационного хозяйственного суда постановлением от 18.06.2026 согласился с выводом суда апелляционной инстанции о том, что ответчики при заключении дополнительного соглашения к договору перевозки не учли требования части четвертой ст. 32 Закона Украины «Об автомобильном транспорте», абзаца 4 п. 28 Правил оказания услуг пассажирского автомобильного транспорта, утвержденных постановлением Кабинета Министров Украины от 18.02.1997 № 176, п. 2.2. Порядка разработки и утверждения паспорта автобусного маршрута, утвержденного приказом Министерства транспорта и связи Украины от 07.05.2010 № 278, и п. 3.3. Порядка организации перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом, утвержденного приказом Министерства инфраструктуры от 15.07. 2013 г. № 480, которые предусматривают заезд автобусов перевозчика на автостанцию, из чего следует несоответствие содержания соответствующей части дополнительного соглашения этим нормам и с учетом требований статей 203, 215 ГК Украины является основанием для признания его недействительным в части, определенной апелляционным судом. Расписание движения является составной частью паспорта маршрута, который содержит информацию о графике движения автобусов по маршруту, определенному в схеме маршрута и характеристике маршрута, при этом расписание должно соответствовать требованиям законодательства.

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