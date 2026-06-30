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Суд отказал мужчине в отсрочке для ухода за матерью с инвалидностью II группы из-за отсутствия одного документа

17:31, 30 июня 2026
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Суд подтвердил правомерность решения комиссии ТЦК об отказе в отсрочке из-за отсутствия полного пакета документов.
Суд отказал мужчине в отсрочке для ухода за матерью с инвалидностью II группы из-за отсутствия одного документа
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Черкасский окружной административный суд не удовлетворил иск военнообязанного, который просил признать незаконным отказ в отсрочке от призыва в связи с необходимостью ухода за лицом с инвалидностью и обязать комиссию повторно рассмотреть заявление.

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Обстоятельства дела

Военнообязанный обратился в Черкасский окружной административный суд с иском к комиссии по рассмотрению вопросов о предоставлении отсрочек от призыва на военную службу во время мобилизации на особый период территориального центра комплектования и социальной поддержки, а также к самому территориальному центру комплектования и социальной поддержки, в котором просил:

  • признать противоправным и отменить решение комиссии № 49 от 30 июня 2025 года в части отказа в предоставлении отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации;
  • обязать комиссию повторно рассмотреть заявление и принять решение о предоставлении отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации на основании пункта 13 части 1 статьи 23 Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации».

Истец обосновал свои требования тем, что он обратился в комиссию с заявлением о предоставлении отсрочки в связи с уходом за матерью, являющейся инвалидом II группы. К заявлению были приложены паспорт, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика, паспорт матери, справка к акту осмотра медико-социальной экспертной комиссии, пенсионное удостоверение, свидетельство о расторжении брака, свидетельство о рождении и заявление матери. Комиссия приняла решение об отказе в предоставлении отсрочки, мотивировав его отсутствием документов, подтверждающих право на отсрочку, или их копий, заверенных в установленном порядке, в соответствии с требованиями пункта 58 Порядка проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации, на особый период, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 16 мая 2024 года № 560.

Что решил суд

Черкасский окружной административный суд рассмотрел дело № 580/7743/25 и вынес решение об отказе в удовлетворении административного иска в полном объеме.

Суд установил, что истец обратился в комиссию с соответствующим заявлением и приложил определенные документы. Однако материалы заявления не содержат сведений и документов о наличии или отсутствии других лиц, не являющихся военнообязанными и обязанными по закону ухаживать за лицом с инвалидностью II группы. Также не представлены документы, подтверждающие невозможность других лиц осуществлять такой уход, в соответствии с перечнем, определенным приложением 5 к Порядку № 560.

Суд отметил, что в соответствии с пунктом 58 Порядка № 560 военнообязанный обязан подать заявление по установленной форме вместе с документами, подтверждающими право на отсрочку. Комиссия обязана изучить представленные документы, оценить законность оснований для предоставления отсрочки и принять решение о предоставлении или отказе в предоставлении отсрочки, которое оформляется протоколом.

В данных обстоятельствах суд пришел к выводу об отсутствии оснований для предоставления истцу отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации на основании пункта 13 части 1 статьи 23 Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации».

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