Минфин утвердил новые критерии критичности предприятий: какие теперь требования

Документ непосредственно влияет на субъектов хозяйствования, которые стремятся получить статус критически важных для функционирования финансовой системы.

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Во вторник, 30 июня, вступил в силу приказ Министерства финансов от 23.06.2026 №335, которым были утверждены новые критерии критичности.

Предприятия, учреждения, организации определяются как имеющие важное значение для отраслей национальной экономики, если они соответствуют хотя бы одному из следующих критериев:

предоставление услуг по обязательному аудиту годовой финансовой отчетности и годовой консолидированной финансовой отчетности субъектами аудиторской деятельности на основании действующих договоров с предприятиями, представляющими общественный интерес, и/или с предприятиями, имеющими стратегическое значение для экономики и безопасности государства, в соответствии с перечнем объектов государственной собственности, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства, утвержденным постановлением Кабинета Министров Украины от 04.03.2015 №83, что подтверждается письмом соответствующего предприятия;

выполнение работ и предоставление юридических, консультационных, агентских и иных услуг для Минфина на основании договоров (соглашений, меморандумов, контрактов), заключенных на срок не менее шести месяцев, по вопросам управления объектами государственной собственности, реализации государственной долговой политики, урегулирования споров, рассмотрения дел, связанных с выполнением государственных долговых обязательств Украины;

предоставление юридических или консультационных услуг, обеспечивающих потребности предприятий, учреждений, организаций, находящихся в сфере управления Минфина либо в отношении которых Минфин осуществляет функции по управлению корпоративными правами, принадлежащими государству в их уставных капиталах, либо осуществляет контроль за их деятельностью, если отсутствие таких услуг приведет к нарушению стабильного функционирования таких предприятий, учреждений, организаций, что подтверждается письмом соответствующего предприятия, учреждения, организации;

осуществление общественного надзора за аудиторской деятельностью;

нахождение в сфере управления Минфина либо осуществление Минфином функций по управлению корпоративными правами, принадлежащими государству в их уставных капиталах, либо осуществление контроля за их деятельностью.

Приказ №335 вступил в силу со дня официального опубликования, то есть 30.06.2026.

Ранее сообщалось, что Порядок отсрочки призыва военнообязанных регулируется статьей 25 Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации» и постановлением Кабинета Министров Украины № 76 от 27 января 2023 года.

Право на отсрочку имеют:

государственные служащие категории «А» и отдельные должностные лица органов местного самоуправления;

государственные служащие категорий «Б» и «В» и должностные лица местного самоуправления — в пределах установленных квот;

работники предприятий, учреждений и организаций, выполняющих мобилизационные задачи;

работники предприятий, учреждений и организаций, признанных критически важными для функционирования экономики, обеспечения жизнедеятельности населения или нужд Сил обороны.

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