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В Николаевской области пресекли схему выезда за границу через фиктивный брак — двум женщинам грозит до 9 лет тюрьмы

09:42, 1 июля 2026
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Полиция задержала двух женщин из Первомайска, которые, по данным следствия, организовали фиктивный брак за 3 тысячи долларов, чтобы обеспечить выезд военнообязанного за пределы Украины.
В Николаевской области пресекли схему выезда за границу через фиктивный брак — двум женщинам грозит до 9 лет тюрьмы
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В Николаевской области раскрыли схему, связанную с оформлением фиктивного брака с целью незаконного выезда военнообязанного за границу. Об этом сообщили в Департаменте миграционной полиции.

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Как установили следователи, 55-летняя жительница Первомайска вместе со своей 37-летней дочерью, имеющей инвалидность III группы, за денежное вознаграждение организовали условия для выезда мужчины призывного возраста за пределы Украины. За свои действия им грозит до девяти лет лишения свободы.

По данным следствия, организаторница предложила военнообязанному заключить фиктивный брак со своей дочерью. Она заверила мужчину, что после официальной регистрации брака он сможет выехать за границу в качестве сопровождающего лица супруги с инвалидностью. Стоимость такой «услуги» составляла 3 000 долларов США.

После государственной регистрации брака и получения оговоренной суммы полицейские задержали обеих женщин в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Им сообщено о подозрении по части 3 статьи 332 Уголовного кодекса Украины — незаконная переправка лиц через государственную границу Украины.

Согласно данной статье предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до девяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, а также с конфискацией имущества.

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