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На Миколаївщині зірвали схему виїзду за кордон через фіктивний шлюб – двом жінкам загрожує до 9 років в’язниці

09:42, 1 липня 2026
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Поліція затримала двох жінок із Первомайська, які, за даними слідства, організували фіктивний шлюб за 3 тисячі доларів, щоб забезпечити виїзд військовозобов’язаного за межі України.
На Миколаївщині зірвали схему виїзду за кордон через фіктивний шлюб – двом жінкам загрожує до 9 років в’язниці
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На Миколаївщині викрили схему, пов’язану з оформленням фіктивного шлюбу з метою незаконного виїзду військовозобов’язаного за кордон. Про це повідомили в Департаменті міграційної поліції.

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Як встановили слідчі, 55-річна жителька Первомайська разом зі своєю 37-річною донькою, яка має інвалідність ІІІ групи, за грошову винагороду організували умови для виїзду чоловіка призовного віку за межі України. За свої дії їм загрожує до дев’яти років позбавлення волі.

За даними слідства, організаторка запропонувала військовозобов’язаному укласти фіктивний шлюб зі своєю донькою. Вона запевнила чоловіка, що після офіційної реєстрації шлюбу він зможе виїхати за кордон як супроводжуюча особа дружини з інвалідністю. Вартість такої «послуги» становила 3 000 доларів США.

Після державної реєстрації шлюбу та отримання обумовленої суми поліцейські затримали обох жінок у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Їм повідомлено про підозру за частиною 3 статті 332 Кримінального кодексу України — незаконне переправлення осіб через державний кордон України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді до дев’яти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком до трьох років, а також із конфіскацією майна.

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