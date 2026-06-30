КСУ продовжив розгляд питання щодо ролі та повноважень ОМС у добровільному об’єднанні територіальних громад

Суд поновив розгляд справи у відкритій частині пленарного засідання у формі усного провадження.

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Велика палата КСУ на відкритій частині пленарного засідання у формі усного провадження продовжила розгляд справи за конституційним поданням 51 народного депутата України для розгляду питання щодо ролі та повноважень органів місцевого самоврядування у добровільному об’єднанні територіальних громад. Про це повідомив КСУ.

Предметом конституційного контролю у цій справі є пункт 6 частини першої статті 4, частину третю статті 11 Закону України „Про добровільне об’єднання територіальних громад“ від 5 лютого 2015 року № 157–VIII зі змінами (далі – Закон).

Оспорюваними приписами Закону визначено, що добровільне об’єднання територіальних громад сіл, селищ, міст здійснюється з дотриманням таких умов: „об’єднання територіальних громад здійснюється відповідно до перспективних планів формування територій громад Автономної Республіки Крим, області“ (пункт 6 частини першої статті 4); „перспективний план формування територій громад Автономної Республіки Крим, області затверджується Кабінетом Міністрів України за поданням Ради міністрів Автономної Республіки Крим, відповідної обласної державної адміністрації“ (частина третя статті 11).

Суддя-доповідач у справі – Олег Первомайський.

Суб’єкт права на конституційне подання вважає, що оспорювані норми Закону не відповідають низці приписів Конституції України. Зокрема, на його переконання, „запровадження та наявність законодавчо встановленого механізму об’єднання територіальних громад суперечить ідеології добровільного об’єднання територіальних громад та призводить до звуження конституційного права жителів громади на таке добровільне об’єднання. Оскільки процес об’єднання наразі має відбуватися в чітко регламентованих рамках, які визначені перспективними планами“.

Суд поновив розгляд цієї справи у відкритій частині пленарного засідання у формі усного провадження та залучив до участі у її розгляді Віцепрем’єр-міністра з відновлення України – Міністра розвитку громад та територій України Олексія Кулебу, заступника директора Науково-дослідного інституту державного будівництва та місцевого самоврядування НАПрН України з наукової роботи Ірину Бодрову, завідувача кафедри конституційного права Львівського національного університету імені Івана Франка Олену Бориславську та голову правління Громадської організації „Центр політико-правових реформ“ Ігоря Коліушка.

На відкритій частині пленарного засідання 2 червня 2026 року Суд розглянув низку клопотань, зокрема, задовольнив клопотання постійного представника Верховної Ради України у Конституційному Суді України Максима Дирдіна щодо залучення до розгляду справи заступника Міністра розвитку громад та територій України у 2019–2023 рр. В’ячеслава Негоди, а також пропозицію Віцепрем’єр-міністра з відновлення України – Міністра розвитку громад та територій України про залучення у розгляді справи заступника Міністра розвитку громад та територій України Олексія Рябикіна. Суд заслухав позиції залучених учасників конституційного провадження – завідувачки кафедри конституційного права Львівського національного університету імені Івана Франка Олени Бориславської, голови правління Громадської організації „Центр політико-правових реформ“ Ігоря Коліушка, а також заступника Міністра розвитку громад та територій України Олексія Рябикіна.

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