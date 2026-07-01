Як не отруїтися шаурмою – головні правила вибору фастфуду

Важливо перевіряти зберігання інгредієнтів і гігієну працівників.

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Шаурма належить до готових до споживання харчових продуктів, до складу яких входять м’ясо, овочі, соуси та хлібобулочні вироби. Через поєднання різних інгредієнтів і відсутність подальшої термічної обробки після приготування така продукція вимагає особливо ретельного дотримання умов виготовлення та реалізації. Про це повідомили в Держпродспоживслужбі.

У відомстві наголошують, що дотримання простих правил дозволяє знизити ризик придбання небезпечних харчових продуктів.

Передусім рекомендується обирати лише офіційні заклади торгівлі або громадського харчування. У таких місцях на видному місці має бути розміщений «куточок споживача» з інформацією про продавця, зокрема назвою та контактними даними суб’єкта господарювання.

Також варто звертати увагу на чистоту закладу. Робочі поверхні, обладнання, вітрини та інвентар повинні утримуватися в належному санітарному стані. Працівники мають дотримуватися правил особистої гігієни під час приготування продукції та мати чинні особисті медичні книжки встановленого зразка.

Окремо фахівці радять оцінювати умови зберігання інгредієнтів. Свіжі овочі, соуси та інші компоненти повинні зберігатися у холодильному обладнанні або за температурних режимів, визначених виробником. Продукти не повинні довго перебувати при кімнатній температурі.

Важливим є і процес приготування. М’ясо має проходити повну термічну обробку, а готовий продукт повинен готуватися з використанням чистого інвентарю. Також необхідно уникати контакту сирих і готових продуктів.

У Держпродспоживслужбі радять утриматися від купівлі продукції у разі сумнівів щодо її якості. Неприємний запах, неохайний вигляд закладу, порушення санітарних норм або неналежні умови зберігання є підставою відмовитися від покупки.

Крім того, оператори ринку харчових продуктів зобов’язані дотримуватися вимог законодавства щодо безпечності харчових продуктів, належної гігієнічної практики та процедур, а також надавати споживачам на запит повну інформацію про продукцію, яку вони реалізують.

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