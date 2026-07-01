Как не отравиться шаурмой — основные правила выбора фаст-фуда

Важно проверять условия хранения ингредиентов и соблюдение гигиены персоналом.

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Шаурма относится к готовым к употреблению пищевым продуктам, в состав которых входят мясо, овощи, соусы и хлебобулочные изделия. Из-за сочетания различных ингредиентов и отсутствия дальнейшей термической обработки после приготовления такая продукция требует особенно тщательного соблюдения условий изготовления и реализации. Об этом сообщили в Госпродпотребслужбе.

В ведомстве отмечают, что соблюдение простых правил позволяет снизить риск приобретения опасных пищевых продуктов.

Прежде всего рекомендуется выбирать только официальные торговые точки или заведения общественного питания. В таких местах на видном месте должен быть размещен «уголок потребителя» с информацией о продавце, в частности названием и контактными данными субъекта хозяйствования.

Также стоит обращать внимание на чистоту заведения. Рабочие поверхности, оборудование, витрины и инвентарь должны содержаться в надлежащем санитарном состоянии. Работники должны соблюдать правила личной гигиены во время приготовления продукции и иметь действующие личные медицинские книжки установленного образца.

Отдельно специалисты советуют оценивать условия хранения ингредиентов. Свежие овощи, соусы и другие компоненты должны храниться в холодильном оборудовании или при температурных режимах, определенных производителем. Продукты не должны долго находиться при комнатной температуре.

Важен и процесс приготовления. Мясо должно проходить полную термическую обработку, а готовый продукт следует готовить с использованием чистой посуды. Также необходимо избегать контакта сырых и готовых продуктов.

В Госпродпотребслужбе советуют воздержаться от покупки продукции в случае сомнений относительно ее качества. Неприятный запах, неопрятный вид заведения, нарушение санитарных норм или ненадлежащие условия хранения являются основанием для отказа от покупки.

Кроме того, операторы рынка пищевых продуктов обязаны соблюдать требования законодательства в отношении безопасности пищевых продуктов, надлежащей гигиенической практики и процедур, а также предоставлять потребителям по запросу полную информацию о продукции, которую они реализуют.

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