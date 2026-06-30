КСУ продолжил рассмотрение вопроса о роли и полномочиях ОМС в добровольном объединении территориальных общин

Суд возобновил рассмотрение дела в открытой части пленарного заседания в форме устного производства.

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Большая палата КСУ на открытой части пленарного заседания в форме устного производства продолжила рассмотрение дела по конституционному представлению 51 народного депутата Украины по вопросу о роли и полномочиях органов местного самоуправления в добровольном объединении территориальных общин. Об этом сообщил КСУ.

Предметом конституционного контроля по данному делу являются пункт 6 части первой статьи 4, часть третья статьи 11 Закона Украины «О добровольном объединении территориальных общин» от 5 февраля 2015 года № 157–VIII с изменениями (далее — Закон).

Оспариваемыми положениями Закона определено, что добровольное объединение территориальных общин сел, поселков, городов осуществляется с соблюдением следующих условий: «объединение территориальных общин осуществляется в соответствии с перспективными планами формирования территорий общин Автономной Республики Крым, области» (пункт 6 части первой статьи 4); «перспективный план формирования территорий общин Автономной Республики Крым, области утверждается Кабинетом Министров Украины по представлению Совета министров Автономной Республики Крым, соответствующей областной государственной администрации» (часть третья статьи 11).

Судья-докладчик по делу — Олег Первомайский.

Субъект права на конституционное представление считает, что оспариваемые нормы Закона не соответствуют ряду положений Конституции Украины. В частности, по его убеждению, «введение и существование законодательно установленного механизма объединения территориальных общин противоречит идеологии добровольного объединения территориальных общин и приводит к сужению конституционного права жителей общины на такое добровольное объединение. Поскольку процесс объединения в настоящее время должен происходить в четко регламентированных рамках, определенных перспективными планами».

Суд возобновил рассмотрение данного дела в открытой части пленарного заседания в форме устного производства и привлек к участию в его рассмотрении Вице-премьер-министра по восстановлению Украины — Министра развития общин и территорий Украины Алексея Кулебу, заместителя директора Научно-исследовательского института государственного строительства и местного самоуправления НАПрН Украины по научной работе Ирину Бодрову, заведующую кафедрой конституционного права Львовского национального университета имени Ивана Франко Елену Бориславскую и председателя правления Общественной организации «Центр политико-правовых реформ» Игоря Колюшко.

На открытой части пленарного заседания 2 июня 2026 года Суд рассмотрел ряд ходатайств, в частности удовлетворил ходатайство постоянного представителя Верховной Рады Украины в Конституционном Суде Украины Максима Дырдина о привлечении к рассмотрению дела заместителя Министра развития общин и территорий Украины в 2019–2023 гг. Вячеслава Негоды, а также предложение Вице-премьер-министра по восстановлению Украины — Министра развития общин и территорий Украины о привлечении к рассмотрению дела заместителя Министра развития общин и территорий Украины Алексея Рябикина.

Суд заслушал позиции привлеченных участников конституционного производства — заведующей кафедрой конституционного права Львовского национального университета имени Ивана Франко Елены Бориславской, председателя правления Общественной организации «Центр политико-правовых реформ» Игоря Колюшко, а также заместителя Министра развития общин и территорий Украины Алексея Рябикина.

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