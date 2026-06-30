  1. Суд инфо

КСУ продолжил рассмотрение вопроса о роли и полномочиях ОМС в добровольном объединении территориальных общин

18:19, 30 июня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Суд возобновил рассмотрение дела в открытой части пленарного заседания в форме устного производства.
КСУ продолжил рассмотрение вопроса о роли и полномочиях ОМС в добровольном объединении территориальных общин
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Большая палата КСУ на открытой части пленарного заседания в форме устного производства продолжила рассмотрение дела по конституционному представлению 51 народного депутата Украины по вопросу о роли и полномочиях органов местного самоуправления в добровольном объединении территориальных общин. Об этом сообщил КСУ.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Предметом конституционного контроля по данному делу являются пункт 6 части первой статьи 4, часть третья статьи 11 Закона Украины «О добровольном объединении территориальных общин» от 5 февраля 2015 года № 157–VIII с изменениями (далее — Закон).

Оспариваемыми положениями Закона определено, что добровольное объединение территориальных общин сел, поселков, городов осуществляется с соблюдением следующих условий: «объединение территориальных общин осуществляется в соответствии с перспективными планами формирования территорий общин Автономной Республики Крым, области» (пункт 6 части первой статьи 4); «перспективный план формирования территорий общин Автономной Республики Крым, области утверждается Кабинетом Министров Украины по представлению Совета министров Автономной Республики Крым, соответствующей областной государственной администрации» (часть третья статьи 11).

Судья-докладчик по делу — Олег Первомайский.

Субъект права на конституционное представление считает, что оспариваемые нормы Закона не соответствуют ряду положений Конституции Украины. В частности, по его убеждению, «введение и существование законодательно установленного механизма объединения территориальных общин противоречит идеологии добровольного объединения территориальных общин и приводит к сужению конституционного права жителей общины на такое добровольное объединение. Поскольку процесс объединения в настоящее время должен происходить в четко регламентированных рамках, определенных перспективными планами».

Суд возобновил рассмотрение данного дела в открытой части пленарного заседания в форме устного производства и привлек к участию в его рассмотрении Вице-премьер-министра по восстановлению Украины — Министра развития общин и территорий Украины Алексея Кулебу, заместителя директора Научно-исследовательского института государственного строительства и местного самоуправления НАПрН Украины по научной работе Ирину Бодрову, заведующую кафедрой конституционного права Львовского национального университета имени Ивана Франко Елену Бориславскую и председателя правления Общественной организации «Центр политико-правовых реформ» Игоря Колюшко.

На открытой части пленарного заседания 2 июня 2026 года Суд рассмотрел ряд ходатайств, в частности удовлетворил ходатайство постоянного представителя Верховной Рады Украины в Конституционном Суде Украины Максима Дырдина о привлечении к рассмотрению дела заместителя Министра развития общин и территорий Украины в 2019–2023 гг. Вячеслава Негоды, а также предложение Вице-премьер-министра по восстановлению Украины — Министра развития общин и территорий Украины о привлечении к рассмотрению дела заместителя Министра развития общин и территорий Украины Алексея Рябикина.

Суд заслушал позиции привлеченных участников конституционного производства — заведующей кафедрой конституционного права Львовского национального университета имени Ивана Франко Елены Бориславской, председателя правления Общественной организации «Центр политико-правовых реформ» Игоря Колюшко, а также заместителя Министра развития общин и территорий Украины Алексея Рябикина.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

КСУ

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Внесудебные споры между провайдерами будут рассматриваться независимо от участия второй стороны: вступили в силу изменения НКЭК

НКЭК обновила порядок рассмотрения споров между поставщиками электронных коммуникационных сетей и/или услуг, введя обязательное рассмотрение спора по обращению хотя бы одного из участников.

Проверки СБУ и блокировка карт: когда ВПЛ на самом деле могут потерять пенсию

Пенсионеры по статусу ВПЛ могут получать одновременно пенсию по возрасту и помощь на проживание, однако при условии соблюдения установленного уровня дохода.

Медицинские учреждения должны иметь специалистов по всем заявленным специальностям, а ветеранов и семьи погибших военнослужащих обслуживать в первоочередном порядке

Кабмин обновил лицензионные условия для медицинской практики: новые требования к персоналу и внеочередное обслуживание ветеранов.

Суды получат право истребовать оригиналы документов во время онлайн-заседания

Онлайн-правосудие: в Раде предлагают уточнить процедуру работы с оригиналами доказательств.

ВСП отложил рассмотрение жалобы на решение об увольнении судьи Надежды Щербы из-за ее службы в ВСУ

ВСП поддержал ходатайство судьи Надежды Щербы и отложил рассмотрение ее жалобы на решение Третьей ДП ВСП о привлечении к дисциплинарной ответственности.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]