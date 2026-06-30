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Мінфін затвердив нові критерії критичності підприємств: які тепер вимоги

18:27, 30 червня 2026
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Документ безпосередньо впливає на суб'єктів господарювання, які прагнуть отримати статус критично важливих для функціонування фінансової системи.
Мінфін затвердив нові критерії критичності підприємств: які тепер вимоги
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У вівторок, 30 червня, набрав чинності наказ Міністерства юстиції від 23.06.2026 №335, яким було затверджено нові критерії критичності.

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Підприємства, установи, організації визначаються такими, що мають важливе значення для галузей національної економіки, якщо вони відповідають хоча б одному з таких критеріїв:

  • надання послуг з обов'язкового аудиту річної фінансової звітності та річної консолідованої фінансової звітності суб'єктами аудиторської діяльності на підставі чинних договорів з підприємствами, що становлять суспільний інтерес, та/або з підприємствами, які мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави, відповідно до переліку об'єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави, затвердженого постановою КМУ від 04.03.2015 №83, що підтверджується листом відповідного підприємства;
  • виконання робіт та надання юридичних, консультаційних, агентських та інших послуг для Мінфіну на підставі договорів (угод, меморандумів, контрактів), укладених на строк не менше шести місяців, з питань управління об'єктами державної власності, реалізації державної боргової політики, урегулювання спорів, розгляду справ, пов'язаних із виконанням державних боргових зобов'язань України;
  • надання юридичних або консультативних послуг, які забезпечують потреби підприємств, установ, організацій, які перебувають у сфері управління Мінфіну або щодо яких Мінфін здійснює функції з управління корпоративними правами, що належать державі у їхніх статутних капіталах, чи здійснює контроль за їхньою діяльністю, у разі якщо відсутність таких послуг призведе до порушення стабільного функціонування таких підприємств, установ, організацій, що підтверджується листом відповідного підприємства, установи, організації;
  • здійснення суспільного нагляду за аудиторською діяльністю;
  • перебування у сфері управління Мінфіну або Мінфін здійснює функції з управління корпоративними правами, що належать державі у їхніх статутних капіталах, чи здійснює контроль за їхньою діяльністю.

Наказ №335 набрав чинності з дня офіційного опублікування, тобто 30.06.2026.

Раніше ми писали, що Порядок бронювання військовозобов’язаних регулюється статтею 25 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» та постановою Кабінету Міністрів України №76 від 27 січня 2023 року. 

Право на бронювання мають:

  • державні службовці категорії «А» та окремі посадові особи органів місцевого самоврядування;
  • державні службовці категорій «Б» і «В» та посадові особи місцевого самоврядування — у межах установлених квот;
  • працівники підприємств, установ і організацій, які виконують мобілізаційні завдання;
  • працівники підприємств, установ і організацій, визнаних критично важливими для функціонування економіки, забезпечення життєдіяльності населення або потреб Сил оборони.

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Мінфін мобілізація бронювання

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